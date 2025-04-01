Ο Machine Gun Kelly αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τη σύγχυση σχετικά με το όνομα του νέου μωρού του και της Megan Fox. Ο 34χρονος ράπερ είχε ανακοινώσει προηγουμένως τη γέννηση της κόρης του, μοιραζόμενος ένα ασπρόμαυρο βίντεο με τον ίδιο κρατάει τα μικροσκοπικά χεράκια της.

«Είναι επιτέλους εδώ! Ο μικρός μας ουράνιος σπόρος», είχε γράψει ο καλλιτέχνης στην ανάρτησή του. Ωστόσο, μπαίνοντας στα stories του Instagram τη Δευτέρα, ο Kelly αναγκάστηκε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, εν μέσω αναφορών ότι εκείνος και η Megan θα έδιναν στην κόρη τους το όνομα «Celestial Seed».

«Περιμένετε παιδιά... το όνομά της δεν είναι “Celestial Seed”», ξεκαθάρισε ο ίδιος, βάζοντας ένα emoji που κλαίει από τα γέλια. «Η μαμά της θα σας πει το όνομα όταν θα είμαστε έτοιμοι». Η Megan Fox μοιράζεται ήδη τρεις γιους, τον Noah, 12 ετών, τον Bodhi, 11 ετών, και τον Journey, 8 ετών, με τον πρώην σύζυγό της, Brian Austin Green. Εν τω μεταξύ, και ο Kelly έχει άλλο ένα παιδί, την Casie, με την Emma Cannon, τον Ιούλιο του 2009.

Η Megan Fox και ο Machine Gun Kelly χώρισαν τον περασμένο Νοέμβριο, αφού εκείνη φέρεται να ανακάλυψε ότι μιλούσε με άλλες γυναίκες πίσω από την πλάτη της. Τον Δεκέμβριο, άνθρωπος από το περιβάλλον της Fox αποκάλυψε ότι η ηθοποιός φέρεται να βρήκε μηνύματα που αφορούσαν άλλες γυναίκες και αποφάσισε να χωρίσει.

«Όταν έφυγαν για τις διακοπές των Ευχαριστιών, έγινε καχύποπτη και αποφάσισε να ψάξει το τηλέφωνό του», δήλωσε μια πηγή στο «Page Six» μετά την είδηση του χωρισμού τους. Παρά τα σκαμπανεβάσματα που είχαν όλα αυτά τα χρόνια στη σχέση τους, εκείνη ήταν πρόθυμη να ξεπεράσει όλα τα προβλήματά τους. Η Fox αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της στις 11 Νοεμβρίου, μοιραζόμενη μια σέξι φωτογραφία της καλυμμένη με μαύρη μπογιά και δείχνοντας την κοιλιά της.



Πηγή: skai.gr

