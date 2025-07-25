Matt LeBlanc: Αγνώριστος ο Joey Tribbiani, 21 χρόνια μετά τα Φιλαράκια

Μπορεί στο μυαλό μας να παραμένει ο «τρελός», «wanna be» αστέρας του Χόλιγουντ, Τζόι Τριμπιάνι που δεν... μοιράζεται το φαγητό του, όπως τόνιζε χαρακτηριστικά, ωστόσο τα χρόνια έχουν κυλήσει σαν το νερό!

Ο χαρισματικός ηθοποιός Ματ Λε Μπλανκ που μεσουράνησε την περίοδο 1994-2004 όποτε και παιζόταν η εμβληματική σειρά «Φιλαράκια», γιορτάζει σήμερα τα 58 γενέθλιά του.

Ο φωτογραφικός φακός τον έχει «τσακώσει» έξω από σούπερ μάρκετ και όπως διακρίνεται είναι εμφανώς αλλαγμένος, έχοντας πλέον γκρίζα μαλλιά και γένια.

Πηγή: skai.gr

