Μύκονος: Ο Έρος Ραμαζότι κάνει διακοπές με την κόρη και την πρώην σύζυγό του - Βίντεο

Στο νησί των ανέμων για διακοπές βρίσκεται εδώ και τέσσερις μέρες ο Eros Ramazzotti όπως αποκαλύπτει το mykonoslive.tv

Ο διάσημος Ιταλός τραγουδιστής τα τελευταία χρόνια επισκέπτεται ανελλιπώς τη Μύκονο, την οποία αγάπησε από το 2017, όταν εμφανίστηκε στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στo Nammos. Χαλαρός και ξένοιαστος όσο δεν παίρνει καταγράφηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV να λιάζεται στην κοσμική παραλία της Λιας.

Μαζί με τον 61χρονο ερμηνευτή του έρωτα ήταν η κόρη του Aurora και ο σύζυγός της Goffredo Cerza. Ο 61χρονος καλλιτέχνης το 2019 έβαλε τέλος στον γάμο του με το κατά 25 χρόνια νεότερό του μοντέλο Marica Pellegrinelli, με την οποία απέκτησαν μαζί δύο παιδιά. Το διαζύγιο από την 37χρονη ήταν το δεύτερο για τον Ramazzotti, καθώς έχει χωρίσει και από τη μητέρα της πρώτης κόρης του Aurora, την τηλεπαρουσιάστρια και μοντέλο Michelle Hunziker.

