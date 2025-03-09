Με μία σέξι και με... άρωμα ελευθερίας ανάρτηση, η Μαρία Σολωμού γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
Η γνωστή ηθόποιος ανέβασε μία τολμηρή φωτογραφία της στο Instagram, όπου φαίνεται η πίσω όψη του σώματός της μέσα από ένα ανοιχτο, κόκκινο και ανάλφρο φόρεμα, που αφήνει να διαφαίνονται τα εσώρουχά της.
Στη λεζάντα της ανάρτησης, η ηθοποιός έγραψε μία φράση από το έργο «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του William Shakespeare, η οποία αναφέρει: «Και παρόλο που είναι μικρή, είναι πολύ δυνατή…».
Η φράση περιγράφει την Ερμία, έναν γυναικείο χαρακτήρα που, αν και μικρόσωμη, διαθέτει σθένος και αποφασιστικότητα.
