Είναι αλήθεια ότι μόνο η Madonna θα μπορούσε να σταματήσει το απόγευμα του Σαββάτου, 21 Σεπτεμβρίου 2024, την κυκλοφορία στο Μιλάνο, για να είναι παρούσα στην επίδειξη της Εβδομάδας Μόδας των Dolce & Gabbana.

Το πλήθος που πολιόρκησε τη Viale Piave, στο Μιλάνο, συγκεντρώθηκε μπροστά από τον πρώην κινηματογράφο Metropol για να δει τη Μαντόνα. Και το καλωσόρισμα ήταν -κυριολεκτικά- απίστευτο, ακόμη και μέσα στην αίθουσα. Με το που μπήκε η «βασίλισσα της ποπ» όλοι σηκώθηκαν όρθιοι για να την χειροκροτήσουν.

Μακροχρόνια φίλη των σχεδιαστών Domenico Dolce και Stefano Gabbana και πρέσβειρα του brand από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Μαντόνα εμφανίστηκε φορώντας ένα βέλο από μαύρη δαντέλα, από την τελευταία συλλογή της μάρκας, και φορούσε ένα χρυσό στέμμα πάνω από το πέπλο της. Εθεάθη να συζητά με τους διπλανούς της στην πρώτη σειρά, πριν ξεκινήσει η επίδειξη.

Το σόου, με την ονομασία «Italian Beauty», ήταν μια αφιέρωση στην γκαρνταρόμπα της περιοδείας της Μαντόνα το 1990, το «Blonde Ambition», που ήταν σχεδιασμένη από τον Jean Paul Gaultier. Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι Dolce & Gabbana αφιέρωσαν μια συλλογή στη Μαντόνα. Το 2000 παρουσίασαν τη συλλογή τους για την άνοιξη/καλοκαίρι 2001 με τίτλο «Madonna, Gli Anni Ottanta», ενώ προηγήθηκαν τα κοστούμια που σχεδίασαν για την περιοδεία της «The Girlie Show» το 1992.

