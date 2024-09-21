Πριν από χρόνια, η πίεση του να είσαι φωτογενής δεν ήταν τόσο έντονη. Σήμερα, μια φωτογραφία τραβιέται και πριν το καταλάβεις, μοιράζεται σε όλα τα social media μέσα σε δευτερόλεπτα. Το να δείχνεις ωραία στις φωτογραφίες δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικό. Αλλά πώς μπορείς να σιγουρευτείς ότι δείχνεις καλά στις φωτογραφίες; Αν προσπαθείς να βρεις τον τρόπο, μην αγχώνεσαι, έχουμε τη λύση.

Για να αποφύγεις το πάτημα του κουμπιού «διαγραφή», μοιραζόμαστε 10 beauty tips που θα σε βοηθήσουν να δείχνεις και να αισθάνεσαι καλύτερα στις φωτογραφίες, είτε σε γάμο, σε διακοπές, σε βραδινή έξοδο ή σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση.

1. Κάνε πάντα το τεστ με το φλας

Δεδομένου ότι η φωτογραφία με φλας τονίζει τυχόν λάθη που έχουν γίνει στο μακιγιάζ, όπως πολύ ανοιχτό foundation ή υπερβολικό ρουζ, είναι πάντα καλή ιδέα να βγάλεις μια φωτογραφία με φλας πριν φύγεις για την έξοδο. Έτσι θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις διορθώσεις στο μακιγιάζ πριν να είναι πολύ αργά.

2. Πούδρα στη μύτη

«Με συγχωρείτε, λίγη πούδρα στη μύτη μου βάζω!». Μπορεί να ακούγεται σαν αρχαία φράση από παλιές ταινίες, αλλά αυτές οι γυναίκες κάτι ήξεραν. Ακόμα κι αν δεν εμφανίζεις λιπαρότητα, ελαφρά ταμπονάρισε διαφανή πούδρα στην t-ζώνη, δηλαδή στο μέτωπο, πάνω από τα φρύδια και κατά μήκος της γέφυρας της μύτης. Ένα λαμπερό πρόσωπο στην πραγματική ζωή μπορεί να δείχνει λιπαρό στις φωτογραφίες, οπότε αυτό το κόλπο θα το αποτρέψει χωρίς να σε κάνει να δείχνεις ματ.

3. Μην ξεχνάς την πολλή μάσκαρα

Η χρήση πολλής μάσκαρα ή ακόμα και ψεύτικων βλεφαρίδων θα «ανοίξει» τα μάτια σου και θα τραβήξει την προσοχή σε αυτά στις φωτογραφίες. Δεδομένου ότι η φωτογραφία «σβήνει» τα χαρακτηριστικά, είναι πάντα ωραίο να τα τονίζεις όσο καλύτερα γίνεται. Φυσικές βλεφαρίδες θα δώσουν έναν ωραίο όγκο χωρίς να φαίνονται ψεύτικες. Μην ξεχνάς επίσης μια μάσκαρα με buildable φόρμουλα για δραματικό αποτέλεσμα.

4. Μείωσε την ερυθρότητα

Αν έχεις κάποιο σπυράκι, δοκίμασε να βάλεις μερικές σταγόνες Visine πάνω του με μια μπατονέτα. Είναι επίσης καλή ιδέα να βάλεις μερικές σταγόνες στα μάτια πριν από το μακιγιάζ για να δείχνουν πιο λευκά και λαμπερά. Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις πράσινο concealer κάτω από το foundation για να κρατήσεις την ερυθρότητα μακριά.

5. Οι selfies είναι θέμα γωνίας

Όταν βγάζεις μια selfie, δώσε την κάμερα στο άτομο με τα πιο μακριά χέρια. Κράτα την κάμερα ψηλά και ελαφρώς στραμμένη προς τα κάτω. Επίσης, προσπάθησε να μην είσαι το άτομο που στέκεται πιο κοντά στην κάμερα, γιατί θα φαίνεσαι μεγαλύτερη σε σχέση με τους άλλους.

6. Απέφυγε το SPF

Πιθανότατα δεν θα ξαναδείς αυτές τις λέξεις μαζί, αλλά αν δεν σχεδιάζεις να είσαι έξω ή κοντά σε παράθυρα, μπορείς να παραλείψεις το αντηλιακό, ειδικά στο foundation και την πούδρα. Το SPF μπορεί να δημιουργήσει μια έντονη λευκή σκιά στη φωτογραφία με φλας, ακόμα και αν υπάρχει σε μικρή ποσότητα στο foundation. Προτίμησε μια φόρμουλα χωρίς SPF.

7. Κάνε τα δόντια σου να δείχνουν πιο λευκά

Θυμάσαι τη θεωρία των χρωμάτων που έμαθες στο μάθημα των εικαστικών; Εδώ σου χρειάζεται. Φόρεσε κραγιόν με μπλε υποτόνους, ειδικά κόκκινο, για να δώσεις την ψευδαίσθηση των πιο λευκών δοντιών, κάνοντας το χαμόγελό σου να ξεχωρίζει στις φωτογραφίες.

8. Γέμισε τα φρύδια σου

Τα φρύδια σου πλαισιώνουν το πρόσωπό σου, οπότε ένα καλά ορισμένο φρύδι μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά, ειδικά στις φωτογραφίες. Δεδομένου ότι η φωτογραφία μπορεί να αναδείξει τα χαρακτηριστικά μας, αφιέρωσε λίγο χρόνο για να τα σχηματίσεις και να τα γεμίσεις.

9. Glow girl

Παρόλο που δεν θες να δείχνεις γυαλιστερή, το να δείχνεις λαμπερή και ηλιοκαμένη στις φωτογραφίες θα σε κάνει να ξεχωρίσεις. Απέφυγε προϊόντα με πολύ έντονο glitter και προτίμησε αυτά που προσφέρουν μια φυσική λάμψη στην επιδερμίδα.

10. Lip liner

Δεδομένου ότι τα πάρτι περιλαμβάνουν συζήτηση, ποτό και φαγητό, το κραγιόν δεν θα έχει καμία τύχη από μόνο του. Για να δημιουργήσεις μια καλή βάση, ξεκίνα με ένα μολύβι χειλιών. Αυτό θα κρατήσει το κραγιόν στη θέση του καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

