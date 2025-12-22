Jessie J: Η συγκινητική φωτογράφιση μετά την εμπειρία της με τον καρκίνο του μαστού

Η Jessie J πόζαρε για μια τολμηρή φωτογράφιση για το εξώφυλλο του περιοδικού «Women's Health», αναπολώντας την πορεία της με τον καρκίνο του μαστού.

Η 37χρονη τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός όγκου στο δεξί της στήθος τον Ιούνιο, μετά τη διάγνωση πρώιμου καρκίνου του μαστού, και παραδέχτηκε ότι υπάρχει πιθανότητα ο καρκίνος της να επανέλθει. Η τραγουδίστρια του «Bang Bang» φαινόταν πιο δυνατή από ποτέ, καθώς πόζαρε με αθλητικό σουτιέν και κολάν, επιδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η καλλιτέχνις παραδέχτηκε ότι απογοήτευσε πολλούς συγγενείς και φίλους όταν ανέβαλε την εγχείρησή της για να εμφανιστεί στο Capital's Summertime Ball τον Ιούνιο, αλλά ένιωθε «ένοχη» και δεν ήθελε να κάθεται και να κλαίει επειδή έχει καρκίνο.

«Απογοήτευσα πολλούς ανθρώπους αναβάλλοντας την εγχείρησή μου για να εμφανιστώ σε εκείνη την εκπομπή. Αλλά ήξερα ότι η εμφάνισή μου στην εκπομπή θα είχε αντίκτυπο σε μένα προσωπικά, ως Jessica.

Νιώθω ένοχη που δεν έχουν όλοι όσοι πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν 80.000 άνθρωποι που με επευφημούσαν, όχι επειδή τραγουδούσα καλά ή φορούσα ένα ρούχο που τους άρεσε. Μου έλεγαν ‘’Σ’ αγαπάμε, σε υποστηρίζουμε και ελπίζουμε να πάει καλά’’. Δεν είμαστε δεμένοι με χειροπέδες και υποχρεωμένοι να καθόμαστε, να σιωπούμε και να κλαίμε επειδή έχουμε καρκίνο. Θα τραγουδήσω το Bang Bang όσο πιο δυνατά μπορώ», είπε η ίδια στη συνέντευξή της.

Η Jessie J ελπίζει να «αλλάξει την αφήγηση» γύρω από τους ανθρώπους που διαγιγνώσκονται με καρκίνο, καθώς δεν θέλει να το αντιμετωπίσει ιδιωτικά και να προσποιηθεί ότι όλα είναι υπέροχα. Παρά τις προκλήσεις, η τραγουδίστρια είπε ότι «τίποτα δεν με έχει σπάσει» και πιστεύει ότι έχει «περάσει όλα όσα έπρεπε για να βοηθήσει τους ανθρώπους».

Συζητώντας για τον αγώνα της με τον καρκίνο την περασμένη εβδομάδα, η τραγουδίστρια δήλωσε στο ABC News: «Ήμουν πραγματικά τυχερή, πολύ τυχερή, που τον ανακάλυψα τόσο νωρίς. Δεν ήταν επιθετικός, δόξα τω Θεώ. Ξέρω ότι υπάρχει πιθανότητα να επανέλθει, αλλά μέχρι τότε ζούμε τη ζωή μας».

Τον Οκτώβριο, η Jessie μίλησε για την «απογοήτευσή» της μετά την αναβολή της δεύτερης χειρουργικής επέμβασης για τον καρκίνο από τους γιατρούς, αφού είχε ακυρώσει την περιοδεία της για να υποβληθεί σε αυτήν. Η τραγουδίστρια είπε: «Μερικοί από εσάς ίσως γνωρίζετε, άλλοι ίσως όχι, ότι έπρεπε να υποβληθώ σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση στο στήθος πριν από δύο εβδομάδες», είπε στους θαυμαστές της.

«Έτσι, μια εβδομάδα πριν από την επέμβαση, πήγα στον χειρουργό μου και συζητήσαμε για την επέμβαση και φάνηκε λίγο πιο περίπλοκη από ό,τι περίμενε και με παρέπεμψε σε έναν άλλο χειρουργό, τον οποίο και συνάντησα, ο οποίος μου είπε: ‘’Νομίζω ότι αυτό μπορεί να περιμένει λίγο’’». Τον Σεπτέμβριο, η Jessie επέστρεψε στη σκηνή για την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση μετά τη μάχη της με τον καρκίνο.

Η Jessie J έχει μοιραστεί δημόσια τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει με τη υγεία της. Σε ηλικία μόλις οκτώ ετών διαγνώστηκε με σοβαρή καρδιοπάθεια, ενώ στα 18 της υπέστη ένα ήπιο εγκεφαλικό επεισόδιο. Δύο χρόνια αργότερα ήρθε αντιμέτωπη με την προσωρινή απώλεια της ακοής της, γεγονός που δοκίμασε την αντοχή και την ψυχολογία της.

Επιπλέον, η καλλιτέχνιδα έχει μιλήσει ανοιχτά για την επώδυνη εμπειρία της αποβολής που υπέστη τον Νοέμβριο του 2021. Παρά τις δυσκολίες αυτές, το 2023 υποδέχτηκε στη ζωή τον γιο της, Sky Safir Cornish Colman, τον οποίο περιέγραψε χαρακτηριστικά ως ένα «θαύμα».

