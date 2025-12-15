Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο επιβεβαίωσε ότι δεν έχει πρόθεση να αναλάβει τον ρόλο του σκηνοθέτη στο άμεσο μέλλον. Ο σταρ, ο οποίος συμμετείχε σε συζήτηση με τον θρυλικό σκηνοθέτη, Μάρτιν Σκορσέζε, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «A Year in TIME» του περιοδικού TIME στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η απόφασή του οφείλεται στο ότι αισθάνεται πως δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει το μεγαλείο του Σκορσέζε.

«Κάποιοι με έχουν ρωτήσει αν θα ήθελα να σκηνοθετήσω. Και τους έχω απαντήσει: ''Δεν θα ήθελα ποτέ. Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω κάτι έστω και κοντά σε αυτό που κάνει ο Μάρτιν Σκορσέζε. Γιατί να το κάνω;''», εξήγησε ο Ντι Κάπριο.

Ωστόσο, όπως είπε, ο σταρ του «The One Battle After Another» θα ήθελε να είχε κάνει ένα βήμα πίσω κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων κάποιων προηγούμενων ταινιών του, ώστε να είχε την ευκαιρία να «παρατηρήσει» πλήρως την κινηματογραφική διαδικασία.

«Όταν υποδύεσαι αυτούς τους χαρακτήρες, προσπαθείς να διεισδύσεις όσο περισσότερο μπορείς στο βάθος της ψυχής τους. Και θα μου άρεσε πολύ να είχα υπάρξει περισσότερο ένας παρατηρητής… να βλέπω τι κάνεις εσύ (Σκορσέζε) πίσω από την κάμερα. Αν γυρίσω πίσω τον χρόνο θα έλεγα ότι θα μου άρεσε να έχω παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία πίσω από την κάμερα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό», παραδέχτηκε.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός -ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει μέχρι σήμερα σε έξι ταινίες του Σκορσέζε- συνέχισε περιγράφοντας τη μοναδική δημιουργική διαδικασία που ακολουθούν, σημειώνοντας ότι χρειάζονται «μήνες» προετοιμασίας πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

«Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθούμε συχνά, νομίζω, όταν συνεργαζόμαστε... η δυνατότητα να συζητάμε για μήνες πριν, να κάνουμε πολλές ερωτήσεις και το να παίζουμε τον «συνήγορο του διαβόλου» για τον τρόπο προσέγγισης πραγμάτων που ίσως να μην είναι η πιο προφανής κατεύθυνση. Το κάνουμε αυτό και στη νέα ταινία που ετοιμάζουμε τώρα», ανέφερε ο Ντι Κάπριο ο οποίος περιέγραψε τη συνεργασία του με τον Σκορσέζε μία από τις «πιο περήφανες στιγμές» της ζωής του.

«Μεγάλωσα βλέποντας ταινίες από πολύ μικρός, θέλοντας να γίνω ηθοποιός. Ο πατέρας μου με πήγε να δω τη δουλειά του Μάρτι, μαζί και του κ. Ρόμπερτ Ντε Νίρο, και μου είπε: "Αν υπάρχει κάποιος με τον οποίο πρέπει να επιδιώξεις να δουλέψεις στην καριέρα σου, τώρα που έχεις τη δυνατότητα να κάνεις ταινίες, είναι με αυτόν τον κύριο'. Έτσι είδα τη δουλειά του Μάρτι από πολύ νωρίς"» κατέληξε.

Σύμφωνα με το People, η έβδομη συνεργασία τους φέρει τον τίτλο «What Happens at Night». Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος που έγραψε ο Πίτερ Κάμερον με τον σταρ να συμπρωταγωνιστεί με την Τζένιφερ Λόρενς.

