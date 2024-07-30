Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kylie Jenner: Διακοπές στην Ελλάδα με την κολλητή της «Stassie» - Απίστευτα σέξι και οι δύο… (φωτό)

Μετά το ταξίδι στην Ιταλία, η Kylie Jenner ταξίδεψε στην Ελλάδα και βρέθηκε σε έναν από τους «κρυφούς» ελληνικούς παραδείσους

Kylie Jenner

Πόλος έλξης και για την οικογένεια Kardashian έγινε φέτος η Ελλάδα, με ένα από τα μέλη της να κάνει ταξίδι-αστραπή και να γνωρίζει και εκείνη το ελληνικό καλοκαίρι.

Kylie Jenner

Ο λόγος για την Kylie Jenner, η οποία αφού ταξίδεψε στην Ιταλία με τα δύο της παιδιά και με τη στενή της φίλη, Αναστασία Καρανικολάου, ή αλλιώς «Stassie», επισκέφθηκαν και τη χώρα μας και δημοσίευσαν και τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Kylie Jenner

Οι δύο φίλες βρέθηκαν στο Κάστρο της Μονεμβασιάς και φωτογραφήθηκαν χαμογελαστές με φόντο το γραφικό τοπίο, ενώ δεν έλειψαν οι εντυπωσιακές λήψεις με μαγιό στο σκάφος τους. Σε μία από αυτές, η Αναστασία Καρανικολάου φωτογράφησε την Kylie Jenner με το μαγιό της. Σε κάποιες άλλες βλέπουμε την influencer να ποζάρει στην παραλία και να τρώει ένα παγωτό.

«Stassie»

«Stassie»

«Stassie»

Οι δύο φίλες

«Stassie»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Kylie Jenner
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark