Πόλος έλξης και για την οικογένεια Kardashian έγινε φέτος η Ελλάδα, με ένα από τα μέλη της να κάνει ταξίδι-αστραπή και να γνωρίζει και εκείνη το ελληνικό καλοκαίρι.

Ο λόγος για την Kylie Jenner, η οποία αφού ταξίδεψε στην Ιταλία με τα δύο της παιδιά και με τη στενή της φίλη, Αναστασία Καρανικολάου, ή αλλιώς «Stassie», επισκέφθηκαν και τη χώρα μας και δημοσίευσαν και τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δύο φίλες βρέθηκαν στο Κάστρο της Μονεμβασιάς και φωτογραφήθηκαν χαμογελαστές με φόντο το γραφικό τοπίο, ενώ δεν έλειψαν οι εντυπωσιακές λήψεις με μαγιό στο σκάφος τους. Σε μία από αυτές, η Αναστασία Καρανικολάου φωτογράφησε την Kylie Jenner με το μαγιό της. Σε κάποιες άλλες βλέπουμε την influencer να ποζάρει στην παραλία και να τρώει ένα παγωτό.

Πηγή: skai.gr

