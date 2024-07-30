Cindy Crawford: Η matchy-matchy εμφάνισή της με την κόρη της, Kaia Gerber στο Παρίσι

Τη μονοχρωματική τάση επέλεξαν η Cindy Crawford και η Kaia Gerber για μία από τις εμφανίσεις τους στο Παρίσι. Το βράδυ του Σαββάτου μαμά και κόρη βρέθηκαν σε γνωστό οίκο ωρολογοποιίας επιλέγοντας και οι δύο μαύρο φόρεμα.

Η Cindy Crawford εντυπωσίασε με ένα midi μαύρο φόρεμα, συνδυάζοντάς το με μαύρα πέδιλα και μια κόκκινη clutch τσάντα. Από την άλλη, η 22χρονη Kaia Gerber φορούσε ένα mini LBD (Little Black Dress), το οποίο συνδύασε με μπορντό χαμηλοτάκουνες γόβες. Οι δύο τους πόζαραν με κομψότητα στον φακό, αποδεικνύοντας όχι μόνο την εντυπωσιακή τους εμφάνιση, αλλά και την ομοιότητά τους, με την Kaia να υπερτερεί σε ύψος.

Η match-matcy εμφάνιση μαμάς και κόρης δεν περιορίστηκε μόνο στην εκδήλωση του Σαββάτου. Μία μέρα νωρίτερα, στη Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, οι δύο τους εμφανίστηκαν με ασορτί αξεσουάρ. Φορώντας oversized μαύρα γυαλιά ηλίου, κάθισαν στις κερκίδες και περιηγήθηκαν στη βροχερή πόλη του Παρισιού.

Για να δείξει τη στήριξή της στην αποστολή των ΗΠΑ, η Cindy Crawford επέλεξε ένα λευκό παντελόνι με γκρι τοπ, ολοκληρώνοντας το look της με sneakers και κόκκινο blazer. Η Kaia Gerber, που ακολουθεί τα βήματα της μητέρας της στο μόντελινγκ, φορούσε ένα γκρι στράπλες φόρεμα με μαύρες μπότες.

Η Kaia φαίνεται να έχει μάθει πώς να διαχειρίζεται τη δημοσιότητα από τη μητέρα της. Η Cindy Crawford είχε δηλώσει στο People: «Πιστεύω ότι βλέπει πώς ο σύζυγός μου και εγώ το έχουμε διαχειριστεί μέσα στα χρόνια». Και πρόσθεσε, «Νιώθω ότι έχει το κεφάλι της στη θέση του και βρίσκει πώς θέλει να δημιουργήσει αυτή την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής».

