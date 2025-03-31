Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Γκλεν Πάουελ ξαναβρέθηκαν στο Ντάλας λίγες μέρες αφότου η ηθοποιός ακύρωσε τον γάμο της με τον αρραβωνιαστικό της, Τζόναθαν Νταβίνο.

Η 27χρονη πρωταγωνίστρια του «Euphoria», η οποία πρόσφατα πόζαρε χωρίς το δαχτυλίδι των αρραβώνων της, εντοπίστηκε να περνάει χρόνο με τον ηθοποιό στο Τέξας, σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα «DeuxMoi» στο Instagram.

Sydney Sweeney reunites with Glen Powell after calling off Jonathan Davino wedding. pic.twitter.com/vAGLlaFuXy — E! News (@enews) March 31, 2025

Το 2023 πολλά διεθνή μέσα έκαναν λόγο για ειδύλλιο μεταξύ τους, ενώ προωθούσαν τη ρομαντική κωμωδία τους, «Anyone But You». Η Sweeney συνόδευσε τον Powell στο δείπνο πρόβας γάμου της αδελφής του, Leslie. Επίσης, η ηθοποιός εθεάθη να απολαμβάνει brunch με κάποια μέλη της οικογένειάς του σε μια ξεχωριστή περίσταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πάουελ επέστρεψε πέρυσι στην πατρίδα του, το Τέξας.

Άνθρωπος, ο οποίος μίλησε στο «TMZ», δήλωσε ότι ο Glen και η Sydney δεν παρευρέθηκαν στο δείπνο ως ζευγάρι. Η πηγή ενημέρωσε το πρακτορείο ότι η Sweeney είναι «πολύ κοντά» με την αδελφή του Powell, Leslie, και είναι επίσης «καλοί φίλοι» με την οικογένειά του. Η επανασύνδεση της Σίντνεϊ και του Γκλεν αυτό το Σαββατοκύριακο έρχεται λίγο μετά την αναζωπύρωση των εικασιών περί ειδυλλίου του ζευγαριού αυτή την εβδομάδα.

Η ηθοποιός «ανέβασε» πρόσφατα μια σειρά από στιγμιότυπα στην κύρια σελίδα της στο Instagram, καθώς πέταξε το δαχτυλίδι αρραβώνων της και πόζαρε στην αμμώδη ακτή μιας παραλίας φορώντας ένα εμπριμέ μίνι φόρεμα.

Στα τέλη του 2023 στην εκπομπή «Today», ο Powell αρνήθηκε ότι υπήρχε κάτι ρομαντικό μεταξύ των δύο, αλλά είπε: «Όχι, αλλά αγαπιόμαστε. Και, ειλικρινά, πρόκειται για έναν από τους πιο υπέροχους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ».

