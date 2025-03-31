Η βραβευμένη με Όσκαρ Νταϊάν Κίτον αποφάσισε να αποχωριστεί την εντυπωσιακή έπαυλή της στο Λος Άντζελες, μετά από 14 χρόνια. Το οίκημα βρίσκεται στο καταπράσινο Sullivan Canyon, στα σύνορα των Μπρέντγουντ και Πασίφικ Παλισέιντς και προσφέρεται προς πώληση, στην τιμή των 28,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ακίνητο που βρίσκεται δίπλα σε ιδιοκτησία του Ben Affleck, φέρει την προσωπική σφραγίδα της Κίτον, η οποία είναι γνωστή για το γούστο της στην εσωτερική διακόσμηση και την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών. Την αποκλειστική ανάθεση της πώλησης έχει αναλάβει η εταιρεία Destination Home.

Η Κίτον, αγόρασε το ακίνητο το 2011 για 4,7 εκατομμύρια δολάρια και το μετέτρεψε σε ένα ονειρικό σπίτι με ρουστίκ πινελιές. Για την υλοποίηση του έργου, που ολοκληρώθηκε το 2015, συνεργάστηκε με τον αρχιτέκτονα Ντέιβιντ Τάκατς, ενώ κατέγραψε την εμπειρία της στο βιβλίο «The House That Pinterest Built» που κυκλοφόρησε το 2017.

Η εξωτερική και εσωτερική επένδυση της κατοικίας αποτελείται από 75.000 ανακτημένα οικοδομικά υλικά, τα οποία η ίδια η ηθοποιός επέλεξε και μετέφερε από το Σικάγο, προσδίδοντας έναν μοναδικό χαρακτήρα στο ακίνητο. Μέσα σε μία έκταση 2,6 στρεμμάτων, η έπαυλη των περίπου 855 τετραγωνικών μέτρων διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και επτά μπάνια.

Ο χώρος του καθιστικού, με τα επιβλητικά ξύλινα δοκάρια και τα μεγάλα μεταλλικά κρεμαστά φωτιστικά, κλέβει τις εντυπώσεις, ενώ το τζάκι, το οποίο είναι ενσωματωμένο σε έναν τοίχο από λευκά τούβλα, προσδίδει μια αίσθηση ζεστασιάς και πολυτέλειας. Το ιδιαίτερο σκηνικό του σπιτιού συμπληρώνουν τα ξύλινα δάπεδα σε συνδυασμό με τις μαύρες συρόμενες πόρτες, τα μεγάλα παράθυρα ενώ πρωταγωνιστούν διαχρονικά αντικείμενα και έπιπλα.

Ο εξωτερικός χώρος της έπαυλης, με μία τεράστια επιγραφή να σχηματίζει την λέξη «California», είναι εξίσου εντυπωσιακός. Διαθέτει έναν ρουστίκ ξενώνα που βρίσκεται δίπλα σε μια θερμαινόμενη πισίνα με σπα, ενώ υπάρχει ένα αίθριο με τζάκι προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης και απόλυτης φιλοξενίας, όπως αναφέρει το Robb Report.

Πηγή: skai.gr

