Κρις Τζένερ: «Ψέματα όλα» - Η οργισμένη απάντηση για την πλαστική των 100.000 δολαρίων

Η Κρις Τζένερ απάντησε κατηγορηματικά στις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το λίφτινγκ αξίας 100.000 δολαρίων, χαρακτηρίζοντάς τες «καθαρό ψέμα» και δηλώνοντας έντονα ενοχλημένη.

Η 70χρονη τηλεπερσόνα μίλησε στο podcast της κόρης της, Κλόε Καρντάσιαν, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τα δημοσιεύματα, τα οποία, όπως τόνισε, «δεν θα μπορούσαν να απέχουν περισσότερο από την αλήθεια».

Η ίδια υπερασπίστηκε τον πλαστικό της χειρουργό, Steven Levine, τον οποίο χαρακτήρισε «καλλιτέχνη», δηλώνοντας πως τον θαυμάζει και πως είναι «εμμονική μαζί του». Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι έχει συνεργαστεί με πολλούς γνωστούς, χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύψει ονόματα.

«Με ενοχλεί που κατηγορούν εκείνον. Ο μόνος λόγος που μιλάω είναι γιατί αυτό πληγώνει κάποιον άλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίδρασή της έρχεται λίγες ημέρες μετά από δημοσίευματα που την παρουσίαζαν δυσαρεστημένη με τα αποτελέσματα της επέμβασης, σχεδόν έναν χρόνο μετά την πραγματοποίησή της. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, φέρεται να εξέταζε το ενδεχόμενο διορθωτικής επέμβασης, καθώς πίστευε ότι το αποτέλεσμα δεν διατηρήθηκε όπως περίμενε.

Πηγή είχε δηλώσει πως η Κρις Τζένερ «δεν είναι ικανοποιημένη» και ότι αισθάνεται πως το αποτέλεσμα «δεν κράτησε», συγκρίνοντας την εμφάνισή της με άλλες διάσημες προσωπικότητες όπως η Denise Richards και η Lori Loughlin.

Η ίδια, ωστόσο, διαψεύδει κατηγορηματικά όλα τα παραπάνω, ξεκαθαρίζοντας πως όχι μόνο δεν έχει κανένα παράπονο, αλλά παραμένει απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

Kris Jenner rips into ‘flat out lie’ she’s ‘furious’ with $100K facelift: ‘Drives me crazy’ https://t.co/9SwJypCF8i pic.twitter.com/8f7QUjTqwG — Page Six (@PageSix) April 29, 2026

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Κρις Τζένερ είχε μιλήσει ανοιχτά για την απόφασή της να προχωρήσει σε λίφτινγκ, εξηγώντας ότι είχε κάνει αντίστοιχη επέμβαση περίπου 15 χρόνια πριν και ένιωσε πως ήρθε η στιγμή για μια «ανανέωση». «Θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και αυτό με κάνει χαρούμενη», είχε δηλώσει, υπογραμμίζοντας ότι η γήρανση δεν σημαίνει πως κάποιος πρέπει να εγκαταλείπει την προσπάθεια για καλή εμφάνιση.



Πηγή: skai.gr

