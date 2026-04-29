Λίζα Κούντροου: «Τα Φιλαράκια» τελείωσαν, αλλά κερδίζουν τρελά χρήματα…

Η Λίζα Κούντροου άφησε άφωνους τους θαυμαστές της, αποκαλύπτοντας τα τεράστια ποσά που εξακολουθεί να κερδίζει κάθε χρόνο από τα δικαιώματα της σειράς «Friends» («Τα Φιλαράκια»), περισσότερα από 20 χρόνια μετά το τέλος της.

Η 62χρονη ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως «Φίμπι Μπουφέ» στη δημοφιλή σειρά, πρωταγωνίστησε σε όλες τις σεζόν από το 1994 έως το 2004, μαζί με τους Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc και τον αείμνηστο Matthew Perry.

Lisa Kudrow confirmed the jaw-dropping amount of money she and her 'Friends' costar still make per year, chalking it up to the show's enduring popularity and the performances of the cast. https://t.co/iEFIapsKti pic.twitter.com/KQhwuMB15z — E! News (@enews) April 29, 2026

Το καστ της σειράς είχε μείνει στην ιστορία για τη συλλογική διαπραγμάτευση των αμοιβών του, φτάνοντας από τα 22.500 δολάρια ανά επεισόδιο στην πρώτη σεζόν, στο εντυπωσιακό ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων ανά επεισόδιο στις δύο τελευταίες.

Το 2021, οι πρωταγωνιστές επανενώθηκαν για ένα ειδικό επεισόδιο στο HBO Max, για το οποίο φέρεται να έλαβαν περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Λίζα Κούντροου, αυτά τα ποσά ωχριούν μπροστά στα συνεχή έσοδα που αποφέρει μέχρι σήμερα η παγκόσμια αναμετάδοση της σειράς. Μιλώντας στους «Times», η ηθοποιός αποκάλυψε πως το καστ εξακολουθεί να λαμβάνει περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από δικαιώματα.

Στην ίδια συνέντευξη, η Λίζα Κούντροου αναφέρθηκε και στον λόγο που η σειρά συνεχίζει να έχει τόσο μεγάλη επιτυχία, συνδέοντάς τον και με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 28 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 54 ετών. «Μετά τον θάνατο του Μάθιου, ξαναείδα τη σειρά. Πριν έβλεπα μόνο τα λάθη μου ή τι θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερα, αλλά για πρώτη φορά εκτίμησα πραγματικά πόσο σπουδαία ήταν», ανέφερε.

«Υπήρχε ιδιοφυΐα σε αυτό που κάναμε. Και ό,τι κι αν κάνουμε στο μέλλον, δεν θα ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο», πρόσθεσε, τονίζοντας πως κάθε μέλος του καστ είχε ξεχωριστή αξία.

Παρά τη διαχρονική επιτυχία της σειράς, η ίδια αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της προβολής της ένιωθε συχνά υποτιμημένη σε σχέση με τους συμπρωταγωνιστές της.

Τέλος, η Λίζα Κούντροου ξεκαθάρισε πως ο χαρακτήρας της στη σειρά δεν ήταν τόσο κοντά στην πραγματική της προσωπικότητα όσο πιστεύει το κοινό. «Στην αρχή ήταν πολύ μακριά από μένα. Χρειάστηκε δουλειά για να καταλάβω τον τρόπο που σκεφτόταν και αντιδρούσε», ανέφερε, προσθέτοντας πως με τα χρόνια ενσωμάτωσε στοιχεία του χαρακτήρα στη δική της ζωή.

Πηγή: skai.gr

