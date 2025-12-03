Κέιτι Πέρι-Τζάστιν Τριντό: Περπατούν χεράκι-χεράκι στο Τόκιο και μας δείχνουν πόσο ερωτευμένοι είναι…

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είναι ερωτευμένοι και δεν το κρύβουν. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε να περπατάει χεράκι-χεράκι στην Ιαπωνία, στη δημοφιλή τουριστική περιοχή του Τόκιο, Asakusa, πριν κατευθυνθούν σε ένα εστιατόριο για δείπνο.

Η 41χρονη καλλιτέχνιδα και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά δείπνησαν στο Asakusa Sumo Stable Annex, το οποίο είναι γνωστό για τους αγώνες σούμο και τα παραδοσιακά ιαπωνικά πιάτα. Το ζευγάρι εμφανίστηκε με casual ντύσιμο, ενώ έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετο. Η τραγουδίστρια επισκέπτεται το Τόκιο στο πλαίσιο της περιοδείας της «Lifetimes Tour». Αναμένεται να δώσει δύο συναυλίες στις 3 και 4 Δεκεμβρίου. Αν και είχε αναφερθεί ότι η Πέρι σχεδίαζε να περάσει τις γιορτές με τον νέο της σύντροφο, φαίνεται ότι οι δύο πέρασαν τις γιορτές χωριστά.

Katy Perry and Justin Trudeau in Tokyo via Deuxmoi’s Instagram. pic.twitter.com/1qkgkTQIiU — Katy Perry Today (@todaykatyp) December 2, 2025

Μια φιλική βόλτα στο πάρκο Mount Royal φαίνεται πως ήταν η αφορμή για να «γεννηθεί» το νέο ειδύλλιο που έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Οι πρώτες φήμες ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025, όταν οι δύο εθεάθησαν μαζί στο Μόντρεαλ, όπου δείπνησαν στο εστιατόριο Le Violon. Λίγες μέρες μετά, ο Τζάστιν Τριντό παρευρέθηκε σε συναυλία της Κέιτι Πέρι, ενισχύοντας την περιέργεια του κοινού και των ΜΜΕ για τη φύση της σχέσης τους.

Στις αρχές Οκτωβρίου, οι παπαράτσι τους απαθανάτισαν να φιλιούνται πάνω σε γιοτ, κοντά στη Σάντα Μπάρμπαρα, ενώ λίγες μέρες αργότερα, στο Παρίσι, εμφανίστηκαν χέρι‑χέρι σε νυχτερινό κλαμπ, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη ρομαντική τους σχέση.

Πηγές που γνωρίζουν το ζευγάρι τονίζουν την άμεση και πνευματική σύνδεση που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσά τους. Ωστόσο, οι απαιτήσεις της καθημερινότητας και η οικογενειακή τους ζωή -η καλλιτέχνις έχεις μία κόρη και ο Τριντό είναι πατέρας τριών παιδιών- φαίνεται πως επηρεάζουν τον ρυθμό της σχέσης τους, η οποία προχωρά «χαλαρά».

‘YACHT’ IN THE ACT: Former Canadian Prime Minister Justin Trudeau and pop star Katy Perry were spotted sharing some PDA off the California coast, photos obtained by FOX News Digital show. pic.twitter.com/jlhQQCbmre — Fox News (@FoxNews) October 12, 2025

Η κοινή τους εμφάνιση στο Τόκιο δείχνει ότι το ζευγάρι απολαμβάνει την κάθε στιγμή, ενώ παράλληλα διατηρεί χαμηλούς τόνους στις δηλώσεις του. Ο έρωτας Κέιτι Πέρι-Τζάστιν Τριντό έχει ήδη τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας και φαίνεται πως πρόκειται για μια σχέση που συνδυάζει ρομαντισμό, κοινά ενδιαφέροντα και προσοχή στα προσωπικά τους όρια. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτός ο… απροσδόκητος δεσμός.

Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.



🎥 Best Image pic.twitter.com/aKx3ULkKn0 — TMZ (@TMZ) October 26, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.