Zendaya: Ποιες είναι τελικά οι σχέσεις της σταρ με τους συγγενείς της

Η Zendaya ήταν γνωστό πως ανήκει σε μια πολύ δεμένη οικογένεια καθώς η ηθοποιός έχει ισχυρό δέσιμο με τους δύο γονείς της Claire Stoermer και Kazembe Ajamu Coleman - καθώς και με τους συγγενείς του αρραβωνιαστικού της Tom Holland.

Έτσι, ως «κεραυνός εν αιθρία» έπεσαν αυτή την εβδομάδα, οι κατηγορίες από την ετεροθαλή αδερφή της Latonja Coleman, περί αδιαφορίας προς την οικογένειά τους σε μια συνέντευξη που «κάνει αίσθηση» λίγο πριν τον γάμο της σταρ.

Η Latonja, ισχυρίζεται ότι έχει δει μόνο δύο φορές την ετεροθαλή αδερφή της σε επτά χρόνια και ότι της φέρθηκαν «σαν να είμαι μια τυχαία θαυμάστρια» κατά την τελευταία τους συνάντηση.

Όλα αυτά την ώρα που ρεπορτάζ από το 2022, μιλούσε ακριβώς για τις στενές σχέσεις της οικογένειας και ειδικώς της Zendaya με όλα τα αδέρφια της - ακόμα και με τη Latonja.

Συνοψίζει πως η σταρ είχε μια προσγειωμένη παιδική ηλικία ακριβώς γιατί ήταν κοντά της η οικογένεια όλη την ώρα και είναι πολύ δεμένη με τα αδέρφια και τις αδερφές της που την έχουν διαμορφώσει σε αυτό που είναι σήμερα.

Η Zendaya είχε πει στο παρελθόν ότι είναι μια θεία πολλών ανιψιών λέγοντας πως είναι σαν δικά της παιδιά.

«Επιπλέον, το να είσαι θεία έχει μερικά σημαντικά προνόμια. Διασκεδάζουμε και μετά γυρίζουν πίσω στους γονείς τους ».

Είπε επίσης ότι θαυμάζει τη μεγάλη της αδερφή και συνειδητοποιεί την επιρροή που είχε πάνω της ώστε να γίνει καλύτερος άνθρωπος.

Πηγή: skai.gr

