Kanye West: Την «έκανε» με ελαφρά πηδηματάκια και η Juliana Nalu – Ούτε δύο μήνες δεν κράτησε η σχέση τους

Ο Κάνιε Γουέστ δεν είναι στα «καλύτερά» του εδώ και αρκετούς μήνες. Αφού έχασε αρκετούς υποστηρικτές για τις πρόσφατες αμφιλεγόμενες αντισημιτικές δηλώσεις του και την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του, τώρα χάνει ξανά κάτι… Τη νέα του σύντροφο, Juliana Nalu.

Η πρώην πλέον φίλη του, η 24χρονη Juliana Nalu, τον χώρισε μετά από μόλις δύο μήνες σχέσης, ανακοινώνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι και πάλι ελεύθερη και ωραία…

Το μοντέλο από τη Βραζιλία το ανακοίνωσε μετά από ερώτηση ενός follower της, γιατί κάνει παρέα με έναν άνδρα που κατηγορείται για αντισημιτισμό.

