Φωτογραφία του σπουδαίου κωμικού ηθοποιού Ντίνου Ηλιόπουλου την ημέρα του γάμου του το 1963 φέρνει ο δημοσιογράφος Άρης Λουπάσης στο κανάλι του στο Instagram.



«Ο Ντίνος Ηλιόπουλος την ημέρα του γάμου του με τη γυναίκα της ζωής του, την Αυστριακής καταγωγής καλλονή Χίλντεγκαρντ Βίτσερ, τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 1963 στον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαρδιάρη, πλαισιωμένος από τους δικούς του ανθρώπους και αγαπημένους φίλους. Η Χίλντα έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από την μητέρα της και τον αδελφό της, ενώ ο αξέχαστος κωμικός την υποδέχτηκε με ένα μπουκέτο από υάκινθους, έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του και όλη την οικογένειά του. Η γνωριμία τους είχε γίνει μόλις δύο μήνες νωρίτερα, το καλοκαίρι του 1963. Η Χίλντα μετά από καλοκαιρινές διακοπές, ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφτεί μια φίλη της, της οποίας ο σύζυγος συμμετείχε στον θίασο του Ντίνου και του Μίμη Φωτόπουλου που περιόδευαν με τα έργα «Γλάροι και κότες» των Σακελλάριου -Γιαννακόπουλου και «Ο Εμίρης και ο κακομοίρη» των Γιαλαμά- Πρετεντέρη. Μετά από μια από τις παραστάσεις, στο δείπνο των ηθοποιών, ο Ντίνος τη συνάντησε για πρώτη φορά. Μόλις την είδε, μαγεμένος από την απλότητα και την ομορφιά της, της είπε αυθόρμητα μια φράση που έμελλε να γίνει προφητική: «Εγώ εσένα θα σε παντρευτώ». Και έτσι έγινε. Από εκείνο το καλοκαίρι ξεκίνησε μια κοινή πορεία σχεδόν σαράντα χρόνων, μέχρι το φευγιό του το 2001. Μαζί απέκτησαν δύο υπέροχα πλάσματα, την Εβίτα το 1964 και τη Χίλντα το 1972 και αργότερα τρία εγγόνια: τον Νικήτα από την Εβίτα και την Έλλη και τον Ντίνο, που πήρε το όνομα του παππού του, από τη Χίλντα. Η σχέση τους υπήρξε ένα μεγάλο κεφάλαιο αγάπης. Η Χίλντα βρέθηκε στο πλευρό του σε κάθε του βήμα, σε χρόνια λαμπρών επιτυχιών αλλά και σε εποχές μεγάλης δοκιμασίας, όπως τότε που εκείνος αντιμετώπισε μεγάλη οικονομική καταστροφή. Εκείνη στάθηκε δίπλα του με αφοσίωση, με πίστη, με τη σιωπηλή δύναμη που έχουν οι άνθρωποι που αγαπούν χωρίς όρους. Κι εκείνος, με τον δικό του τρυφερό τρόπο, τη λάτρευε. Ο έρωτάς τους είχε κάτι από εκείνες τις ιστορίες που αρχίζουν τυχαία, συνεχίζουν δυνατά και γεμίζουν μια ολόκληρη ζωή με φως».

Πηγή: skai.gr

