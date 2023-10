Idris Elba: Αποκάλυψε ότι κάνει ψυχοθεραπεία εδώ και ένα χρόνο λόγω… «ανθυγιεινών συνηθειών»

Ο Idris Elba στράφηκε στην ψυχοθεραπεία για να τον βοηθήσει να απαλλαγεί από τις «ανθυγιεινές συνήθειές του», οι οποίες βαραίνουν τον τρόπο ζωής του. Εμφανιζόμενος στο podcast «Changes with Annie Macmanus», ο Βρετανός ηθοποιός αποκάλυψε ότι πήγε σε ψυχολόγο πέρυσι.

«Είναι πολλά», ανέφερε -αρχικά- ο ίδιος. «Στη θεραπεία μου, σκεφτόμουν πολύ πώς μπορώ να αλλάξω και αυτό μου είχε γίνει εμμονή. Δεν είναι επειδή δεν μου αρέσει ο εαυτός μου ή κάτι τέτοιο, είναι απλώς επειδή έχω κάποιες ανθυγιεινές συνήθειες που έχουν πραγματικά διαμορφωθεί. Και εργάζομαι σε μια βιομηχανία που ανταμείβομαι για αυτές τις ανθυγιεινές συνήθειες».

