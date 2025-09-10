Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει: «Η Ρις Γουίδερσπουν είναι το στήριγμά μου»

Η Τζένιφερ Άνιστον, βραβευμένη με Emmy, μαγνήτισε τα βλέμματα στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς «The Morning Show», που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Η γνωστή ηθοποιός έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, προτού συναντηθεί με τους διάσημους συμπρωταγωνιστές της. Στο πλευρό της βρέθηκαν αστέρες όπως οι Ρις Γουίδερσπουν, Μαριόν Κοτιγιάρ, Τζέρεμι Άιρονς, Μπίλι Κράνταπ, Μαρκ Ντούπλας, Νέστορ Κάρμπονελ, Κάρεν Πίτμαν, Τζον Χαμ και Νικόλ Μπέχαρι.

Αίσθηση προκάλεσε η διακριτική παρουσία του συντρόφου της Άνιστον, Τζιμ Κέρτις, ο οποίος απαθανατίστηκε να καταφθάνει με το ίδιο όχημα με την ηθοποιό, πυροδοτώντας τα φλας των φωτογράφων.

Η σταρ, γνωστή και από τη σειρά Friends, επέλεξε μια σικάτη εμφάνιση με μαύρο φόρεμα και ιδιαίτερες σούρες, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα, ενώ σύμφωνα με τη Daily Mail, το look ολοκληρώθηκε με διακριτική κομψότητα, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου μαγειρικής.

Η δυνατή φιλία Άνιστον – Γουίδερσπουν και το cast της νέας σεζόν

Η Ρις Γουίδερσπουν, συμπρωταγωνίστρια της Άνιστον, ξεχώρισε με μαύρο φόρεμα και εντυπωσιακό φιόγκο, ποζάροντας μαζί με τη νέα είσοδο στο cast, τη γαλλίδα σταρ Μαριόν Κοτιγιάρ.

Σε δηλώσεις της στο Extra, η Άνιστον αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τη Γουίδερσπουν, τονίζοντας: «Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς τη Ρις στο πλευρό μου, για να είμαι ειλικρινής. Είναι το στήριγμά μου. Στηρίζουμε η μία την άλλη. Νιώθω ότι έχουμε ωριμάσει μαζί στη σειρά και κατά κάποιο τρόπο αυτό συνεχίζει να δυναμώνει».

Η ταλαντούχα ηθοποιός δεν παρέλειψε να εξάρει τους καταξιωμένους συναδέλφους της στο νέο κύκλο επεισοδίων. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον Τζέρεμι Άιρονς, ο οποίος θα υποδυθεί τον πατέρα της: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη. Ότι είπε το ναι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα, η Άνιστον εξέφρασε την περηφάνια της που ανήκει σε ένα τέτοιο καστ, λέγοντας πως είναι «πολύ περήφανη που ανήκει σε μια σειρά στην οποία οι ηθοποιοί θέλουν να πάρουν μέρος» και αποκάλυψε πως αναμένει μια δυνατή σεζόν, αναφέροντας πως το δραματικό στοιχείο έχει ενισχυθεί.

Η πρεμιέρα της 4ης σεζόν στο Apple TV+

Η τέταρτη σεζόν του «The Morning Show», που θα αποτελείται από δέκα επεισόδια, θα κάνει πρεμιέρα στο Apple TV+ την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού με τις νέες ανατροπές και προσθήκες στο καστ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.