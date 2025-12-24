Η Σελένα Γκόμεζ πιο ερωτευμένη από ποτέ: Το παθιασμένο φιλί με τον σύζυγό της

Η Σελένα Γκόμεζ και ο σύζυγός της, Μπένι Μπλάνκο, έδειχναν πιο ερωτευμένοι από ποτέ κατά τη διάρκεια μιας γιορτινής βραδινής εξόδου στο Λος Άντζελες, τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη εμπειρία που φιλοξενείται στο Santa Anita Park. Το νεόνυμφο ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βόλτα του, μεταφέροντας στους θαυμαστές του τη μαγεία της βραδιάς.

Στις φωτογραφίες που «ανέβασαν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 33χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια και ο μουσικός παραγωγός περιπλανώνται κάτω από εντυπωσιακές αψίδες φωτισμένων τούνελ σε μπλε, χρυσές και πολύχρωμες αποχρώσεις, δημιουργώντας την αίσθηση ενός φωτεινού καθεδρικού ναού.

Στις εικόνες, η καλλιτέχνιδα κοιτάζει ήρεμα τον φακό μέσα από έναν διάδρομο γεμάτο φώτα, ενώ σε άλλες λήψεις το ζευγάρι εμφανίζεται ντυμένο ζεστά, με casual ρούχα, αγκαλιασμένο μπροστά από φωτεινές εγκαταστάσεις.

Τρυφερές στιγμές και αυθόρμητα στιγμιότυπα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε μια φωτογραφία όπου η Σελένα Γκόμεζ φιλά τρυφερά τον Μπένι Μπλάνκο στο μέτωπο, με τον ίδιο να χαμογελά με κλειστά μάτια, μέσα σε χιλιάδες φωτάκια. Σε άλλο στιγμιότυπο, οι δυο τους αγκαλιάζονται κάτω από μια φωτεινή αψίδα σε χρώματα ουράνιου τόξου, ενώ γύρω τους επισκέπτες απαθανατίζουν το σκηνικό.

Η Γκόμεζ μοιράστηκε επίσης πανοραμική φωτογραφία από ψηλά, αποκαλύπτοντας το εντυπωσιακό τοπίο του πάρκου, γεμάτο φωτεινά δέντρα, εγκαταστάσεις και εορταστικές κατασκευές.

Μια εμπειρία γεμάτη γιορτινή μαγεία

Το Enchant Los Angeles προσφέρει στους επισκέπτες του παγοδρόμιο, θεματικές δραστηριότητες και χωριά αφιερωμένα στις γιορτές. Το ζευγάρι φάνηκε να απολαμβάνει στο έπακρο την εμπειρία, με τη Σελένα Γκόμεζ να ποζάρει παιχνιδιάρικα μπροστά από τα φώτα, ενισχύοντας τη ζεστή και αυθόρμητη ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στο Sea Crest Nursery, στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, ύστερα από δύο χρόνια σχέσης. Στον γάμο παρευρέθηκαν περίπου 170 καλεσμένοι, ανάμεσά τους η Τέιλορ Σουίφτ, καθώς και οι συμπρωταγωνιστές της από το «Only Murders in the Building». Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε στα τέλη του 2024, με τον Μπένι Μπλάνκο να προσφέρει στην τραγουδίστρια ένα διαμαντένιο μονόπετρο αξίας περίπου 1 εκατ. δολαρίων.

