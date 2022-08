Η Σαρλότ είναι το κορίτσι του μπαμπά! – Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ λατρεύει την 7χρονη κόρη του και το δείχνει - Δείτε φωτογραφίες

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, όπως γράφει η «Daily Mail», ήταν η εικόνα της πατρικής υπερηφάνειας καθώς πήγε την κόρη του, πριγκίπισσα Σάρλοτ, στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες την Τρίτη 2 Αυγούστου.

Ο δούκας του Κέιμπριτζ δεν άφησε από τα μάτια του την κόρη του, ενώ παρακολουθούσαν τους αγώνες σε κολύμβηση και χόκεϊ μαζί με τη δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μίντλετον.

Η Σάρλοτ είχε την καλύτερη δυνατή συμπεριφορά καθώς συνόδευσε τους γονείς της στην πρώτη βασιλική της υποχρέωση, χωρίς τα αδέρφια της Τζορτζ και Λουί.

Η μικρή πριγκίπισσα έσφιξε τα χέρια με αξιωματούχους, χαμογέλασε για φωτογραφίες και χειροκρότησε τους αθλητές κι όλα υπό το άγρυπνο βλέμμα των γονιών της.

Κι όταν η μικρούλα άρχισε να κουράζεται και να γίνεται λίγο ανήσυχη, ο στοργικός πατέρας της, Ουίλιαμ, ήταν εκεί για να την καθησυχάσει με αγκαλιές και μικρές πράξεις στοργής, όπως το να της βάζει τα μαλλιά πίσω από τα αυτιά.

Οι γλυκές στιγμές μεταξύ πατέρα και κόρης δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους βασιλικούς θαυμαστές που εξήραν τον γνήσιο δεσμό τους.

Κάποιος έγραψε στο Twitter: «Είναι ένας υπέροχος μπαμπάς», ενώ ένας άλλο έγραψε: «Λατρεύω αυτή τη φυσική αλληλεπίδραση μπαμπά και κόρης. Η γλυκιά Σαρλότ αγαπάει τον μπαμπά της Ουίλιαμ».

A real highlight was going behind the scenes with @TeamSportsAid and @TeamEngland Futures where the next generation of athletes and support staff are helped to perform at their best, handle pressure and make the most of their experience at major Games. pic.twitter.com/YUKivJeEkI