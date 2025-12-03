Η Μάιλι Σάιρους επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της: Ο έρωτας που έγινε πρόταση γάμου…

Η Μάιλι Σάιρους, η σταρ που έχει καταφέρει να ανανεώνει διαρκώς την εικόνα της και να μας εκπλήσσει με την καριέρα της, ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Maxx Morando. Μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης γεμάτα κοινές στιγμές και δημιουργικές συνεργασίες, η ποπ σταρ φαίνεται να βρίσκει την αληθινή αγάπη της ζωής της.

«Νιώθω σαν να ζω ένα όνειρο», δήλωσε η καλλιτέχνιδα στους θαυμαστές της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του λαμπερού δαχτυλιδιού αρραβώνα και στιγμιότυπα με τον Maxx γεμάτα τρυφερότητα. Τα social media πήραν φωτιά, με τα hashtags #MileyEngaged και #MaxxAndMiley να γίνονται «trend» μέσα σε λίγες ώρες.

Miley Cyrus is engaged to musician Maxx Morando after four years of dating, she confirmed to "Good Morning America" on Tuesday.



Read more: https://t.co/ozbRAZhWIW pic.twitter.com/R6ecThKA8b — ABC News (@ABC) December 2, 2025

Maxx Morando: Ο άνθρωπος πίσω από το χαμόγελο της Μάιλι

Ελάχιστοι άνθρωποι γνώριζαν τη στενή σχέση τους, αλλά οι κοινές εμφανίσεις και τα ταξίδια έδειχναν ότι η σύνδεσή τους ήταν σοβαρή. Ο Maxx Morando, μουσικός και παραγωγός, έχει καταφέρει να γίνει στήριγμα της Σάιρους, προσφέροντάς της μια πιο ήρεμη και ισορροπημένη πλευρά της ζωής της, κάτι που η ίδια είχε αναφέρει σε προηγούμενες συνεντεύξεις.

«Είναι ένας άνθρωπος που με καταλαβαίνει πραγματικά», δήλωσε πρόσφατα η ίδια. «Μαζί αισθανόμαστε σαν να μπορούμε να κατακτήσουμε τα πάντα». Η πρόταση φαίνεται να ήταν μια έκπληξη, με την ίδια να μοιράζεται στιγμές γεμάτες συναίσθημα. Το δαχτυλίδι, με ένα μεγάλο, λαμπερό διαμάντι, είναι σύμβολο ενός έρωτα που έχει αντέξει στον χρόνο και τις δημόσιες πιέσεις της ζωής στο Χόλιγουντ.

Παρά τις τολμηρές δημόσιες εμφανίσεις και τις αλλαγές στο στυλ της που συχνά σχολιάζονται, η Μάιλι Σάιρους δείχνει τώρα μια πιο τρυφερή και προσωπική πλευρά. Ο αρραβώνας αυτός φαίνεται να είναι η στιγμή που η ίδια θέλει να μοιραστεί μόνο με όσους αγαπά, κρατώντας την ουσία της σχέσης τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας όσο γίνεται. «Η αγάπη δεν χρειάζεται να είναι θόρυβος», λέει η σταρ και προσθέτει: «Αρκεί να είναι αληθινή».

We can't stop screaming over this news! 🥹 Miley Cyrus and Maxx Morando are engaged after four years of dating, ET can confirm. 💍



The couple stepped out at the L.A. premiere of 'Avatar: Fire and Ash,' where Miley showed off the stunning ring. pic.twitter.com/tezvMb5a1g — Entertainment Tonight (@etnow) December 2, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.