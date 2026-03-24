Η Μάιλι Σάιρους αποκάλυψε με τον ποιον έβγαινε όταν ήταν... Χάνα Μοντάνα

Η Miley Cyrus είχε ένα κρυφό ειδύλλιο με τον συνάδελφό της και ηθοποιό του Disney Channel, Dylan Sprouse, στο παρελθόν.

Η τραγουδίστρια του «Flowers» επιβεβαίωσε ότι έβγαινε με τον ηθοποιό του «Suite Life of Zack and Cody» κατά τη διάρκεια του ειδικού αφιερώματος για την 20ή επέτειο του «Hannah Montana», που έκανε πρεμιέρα στο Disney+ τη Δευτέρα.

«Ο Dylan ήταν το αγόρι μου», είπε η Cyrus. «Νομίζω ότι ήταν ο πιο γλυκός». Αναγνωρίζοντας τις φήμες ότι οι δυο τους ήταν ζευγάρι, η Cyrus, 33 ετών, πρόσθεσε: «Είναι αλήθεια, επιβεβαιώθηκε».

Θυμήθηκε ότι ερωτεύτηκε τον Dylan, επίσης 33 ετών, όταν εκείνοι, μαζί με τον δίδυμο αδερφό του Dylan, Cole, βρίσκονταν όλοι στο Disney Channel την ίδια περίοδο.

«Ήμουν τσιμπημένη με τον Dylan», εξήγησε η Cyrus. «Ο μπαμπάς τους μας πήγαινε για σούσι. Μου άρεσε όλη αυτή η κουλτούρα, και ήταν "δύο στην τιμή του ενός". Δηλαδή, φέρε και τον αδερφό. Εννοείται!». Η Cyrus πρωταγωνίστησε στο «Hannah Montana» από το 2006 έως το 2011, ενώ οι δίδυμοι Sprouse εμφανίστηκαν στο «The Suite Life of Zack and Cody» από το 2005 έως το 2008 και στη συνέχεια στο «The Suite Life on Deck» από το 2008 έως το 2011.

Το 2006, συμπρωταγωνίστησαν στο «That’s So Suite Life of Hannah Montana», ένα ειδικό crossover τριών μερών που συνδύαζε τις σειρές τους και το «That’s So Raven».

Ο Dylan - ο οποίος παντρεύτηκε το μοντέλο Barbara Palvin τον Ιούλιο του 2023 - είχε αναφερθεί προηγουμένως στη σχέση του με τη Cyrus στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» το 2008. «Ήμουν περίπου 11 ή 12 μάλλον», είχε πει. «Γνωριστήκαμε στο πλατό της, νομίζω, και βγαίναμε». Ο Dylan πρόσθεσε αστειευόμενος: «Και μετά πέρασε από μπροστά ο Nick Jonas και όλα τελείωσαν».

Η Cyrus είναι γνωστό ότι έβγαινε με τον Jonas, επίσης 33 ετών, από το 2006 έως το 2007, προτού επανασυνδεθούν για λίγο το 2009.

Πιστεύεται ότι έχει γράψει τα τραγούδια «Before the Storm» και «7 Things» για το ειδύλλιό τους. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο podcast «Every Single Album» πέρυσι, η Cyrus είπε ότι ο πρώτος χωρισμός της από τον Jonas την άφησε «ράκος» και να «ξεσπάει σε λυγμούς».

Ωστόσο, η Cyrus επέμεινε ότι δεν κρατάει κακία στον ηθοποιό του «Camp Rock», ο οποίος είναι τώρα παντρεμένος με την Priyanka Chopra, με την οποία έχει μια κόρη 4 ετών, τη Malti.

«Όλοι προχωράμε», είπε η Cyrus. «Όλα είναι καλά στη ζωή». Η τραγουδίστρια του «Wrecking Ball» είναι αυτή τη στιγμή αρραβωνιασμένη με τον Maxx Morando. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2021.

Πηγή: skai.gr

