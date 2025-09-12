Ο γνωστός ηθοποιός Λίαμ Χέμσγουορθ και το μοντέλο Γκαμπριέλα Μπρουκς ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στη ζωή τους έπειτα από σχεδόν έξι χρόνια κοινής πορείας.

Η επιβεβαίωση της είδησης ήρθε από την ίδια τη Γκαμπριέλα Μπρουκς, η οποία δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τρεις φωτογραφίες, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων και το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από ένα emoji λευκής καρδιάς, με το People να επισημαίνει τη σημασία της διακριτικής αυτής ανακοίνωσης.

Μια σχέση διακριτικότητας και σταθερότητας

Το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας εντυπωσιασμούς και δημόσιες εμφανίσεις. Η κοινή τους πορεία ξεκίνησε στα τέλη του 2019, λίγο μετά τον «χωρισμό» του Λίαμ Χέμσγουορθ από την πρώην σύζυγό του, Μάιλι Σάιρους. Από τότε, η σχέση τους χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και χαμηλούς τόνους, γεγονός που αντανακλάται και στον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

