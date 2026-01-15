Η κοινή αντίληψη θέλει τη σεξουαλική επιθυμία να κορυφώνεται στα νεανικά χρόνια και να φθίνει όσο περνούν τα χρόνια. Ωστόσο, μια νέα διεθνής επιστημονική μελέτη έρχεται να ανατρέψει αυτό το στερεότυπο, αποκαλύπτοντας ότι οι άνδρες είναι πιο σεξουαλικά ενεργοί όχι στα 20, αλλά γύρω στα 40 τους χρόνια.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Tartu στην Εσθονία, ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 67.000 ενήλικες, ηλικίας 20 έως 84 ετών, και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Scientific Reports».

Η ανδρική λίμπιντο κορυφώνεται στη μέση ηλικία

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η σεξουαλική επιθυμία των ανδρών αυξάνεται σταδιακά κατά τη δεκαετία των 20, κορυφώνεται στις αρχές της δεκαετίας των 40 και στη συνέχεια μειώνεται αργά και σταθερά. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι άνδρες στα 60 τους χρόνια εμφανίζουν περίπου την ίδια σεξουαλική δραστηριότητα με εκείνη των 20χρονων.

«Η κορύφωση της επιθυμίας υποδηλώνει ότι παράγοντες πέρα από τη βιολογία, όπως η ποιότητα των σχέσεων και η συναισθηματική σταθερότητα, παίζουν καθοριστικό ρόλο», επισημαίνουν οι ερευνητές.

Τι συμβαίνει με τις γυναίκες

Σε αντίθεση με τους άνδρες, οι γυναίκες ακολούθησαν μια διαφορετική τροχιά. Η σεξουαλική τους επιθυμία κορυφώθηκε μεταξύ των 20 και 30 ετών, όμως στη συνέχεια άρχισε να φθίνει σταδιακά, με πιο έντονη πτώση μετά τα 50. Ακόμη κι έτσι, τα υψηλότερα επίπεδα γυναικείας λίμπιντο παρέμειναν χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ανδρικής επιθυμίας για το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής. Μόνο μετά την ηλικία των 60 ετών η σεξουαλική διάθεση των ανδρών υποχώρησε κάτω από τα μέγιστα επίπεδα που είχαν καταγράψει οι γυναίκες.

Η τεστοστερόνη δεν λέει όλη την αλήθεια

Παρότι είναι γνωστό ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης στους άνδρες μειώνονται μετά τα 30, η αυξημένη σεξουαλική δραστηριότητα στα 40 υποδηλώνει ότι η βιολογία δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι άνδρες αυτής της ηλικίας είναι συχνότερα σε σταθερές, μακροχρόνιες σχέσεις, κάτι που σχετίζεται με μεγαλύτερη οικειότητα, ασφάλεια και αυξημένη σεξουαλική δραστηριότητα.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ενδιαφέρουσες κοινωνικές διαφορές:

Οι αμφιφυλόφιλοι συμμετέχοντες ανέφεραν τα υψηλότερα επίπεδα επιθυμίας.

Οι άνδρες σε σχέση είχαν υψηλότερη λίμπιντο από τους ανύπαντρους.

Οι ανύπαντρες γυναίκες είχαν μεγαλύτερη επιθυμία από τις δεσμευμένες.

Οι εργαζόμενοι σε γραφεία και πωλήσεις ήταν πιο σεξουαλικά ενεργοί από στρατιωτικούς και χειριστές μηχανημάτων.

Η ικανοποίηση από τη σχέση έπαιξε μικρό ρόλο, με ελαφρώς υψηλότερη επιθυμία στα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια.

Στις γυναίκες, τα περισσότερα παιδιά συνδέθηκαν με χαμηλότερη επιθυμία, ενώ στους άνδρες συνέβη το αντίθετο.

Γιατί τόσοι άνδρες παραμένουν ελεύθεροι;

Παράλληλα, έρευνα του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, με επικεφαλής τον Μενέλαο Αποστόλου, ανέλυσε περισσότερα από 6.700 ανώνυμα σχόλια ανδρών στο Reddit για το γιατί παραμένουν χωρίς σύντροφο.

Οι συχνότεροι λόγοι περιλαμβάνουν:

Χαμηλή αυτοπεποίθηση

Κακή εμφάνιση

Έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων

Φόβο απόρριψης

Άγχος και κατάθλιψη

Έλλειψη χρημάτων

Δυσκολία εύρεσης κατάλληλης συντρόφου

Φόβο δέσμευσης

Προβλήματα υγείας

Κακές εμπειρίες από προηγούμενες σχέσεις

Η λίστα αποκαλύπτει ότι τα εμπόδια στις σχέσεις δεν είναι μόνο εξωτερικά, αλλά συχνά ψυχολογικά και κοινωνικά.

Η σεξουαλική επιθυμία ως δείκτης ευημερίας

«Η σεξουαλική επιθυμία αποτελεί βασικό στοιχείο της ανθρώπινης ευημερίας και των σχέσεων», σημειώνουν οι ερευνητές. «Διαμορφώνεται από δημογραφικούς, συναισθηματικούς, πολιτισμικούς και ψυχολογικούς παράγοντες». Η κατανόηση αυτών των επιρροών, τονίζουν, είναι απαραίτητη για καλύτερα επιστημονικά μοντέλα και πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις στη σύγχρονη κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.