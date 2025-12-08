Η 79χρονη Σερ ετοιμάζεται για γάμο - Θα φάμε κουφέτα πριν από τα γενέθλιά της τον Μάιο

Η Σερ είναι έτοιμη να παντρευτεί ξανά. Σχεδόν 50 χρόνια μετά το τέλος του δεύτερου γάμου της, η τραγουδίστρια φέρεται να είναι έτοιμη να παντρευτεί τον φίλο της Alexander «AE» Edwards πριν από τα 80ά γενέθλιά της, τον Μάιο. «Η Σερ δεν δίνει δεκάρα για τη διαφορά ηλικίας -περίπου 40 έτη- και είναι και οι δύο έτοιμοι να δεσμευτούν ο ένας στον άλλο», σύμφωνα με την εφημερίδα «Mirror».

Η τραγουδίστρια του «If I Could Turn Back Time» είχε προηγουμένως αγνοήσει τις κριτικές για τη διαφορά ηλικίας μεταξύ της ίδιας και του 39χρονου συντρόφου της κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της τον Νοέμβριο στην εκπομπή «CBS Mornings».

Cher, 79, is reportedly set to marry her boyfriend Alexander “AE” Edwards, 39, without a prenup in May. ❤️💍 pic.twitter.com/UkytX4YiWx — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) December 8, 2025

«Δεν ζουν τη ζωή μου. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει μεταξύ μας, αλλά περνάμε υπέροχα». Η τραγουδίστρια του «Believe» πρόσθεσε ότι η ηλικία δεν αποτελεί πρόβλημα ούτε για τον Edwards, λέγοντας ότι ο μουσικός παραγωγός της λέει: «Ξέρεις, γερνάς, αλλά το πνεύμα σου είναι νεότερο». «Τον αγαπώ απλά», είπε. «Νομίζω ότι είναι όμορφος. Είναι πραγματικά ταλαντούχος. Είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ».

Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά ρομαντικά τον Νοέμβριο του 2022, όταν τους είδαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στο Λος Άντζελες. Λίγες μέρες αργότερα, η Σερ υπερασπίστηκε τη σχέση τους, αφού την έκανε επίσημη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Cheryl Sarkisian, όπως είναι το όνομά της, δεν είχε μια εύκολη παιδική ηλικία. Οι γονείς της, η Τζόρτζια και ο Τζόνι, δεν ταίριαζαν ακριβώς στο καλούπι της τυπικής ευτυχισμένης αμερικανικής οικογένειας της δεκαετίας του 1950. Η μητέρα της, μια αιώνια επίδοξη ηθοποιός που κάποτε εμφανίστηκε στη διάσημη σειρά «I Love Lucy», παντρεύτηκε έξι φορές, σύμφωνα με την αδελφή της Σερ, ή οκτώ φορές, σύμφωνα με την τραγουδίστρια - ανάλογα με το αν υπολογίζει κανείς τους συζύγους που ξαναπαντρεύτηκε. Ο Τζόνι, ο πρώτος από αυτούς τους συζύγους και αυτός που παντρεύτηκε δύο φορές, ήταν 20 ετών όταν την παντρεύτηκε, η οποία ήταν 18 ετών. Σύμφωνα με τη σταρ, ο πατέρας της ήταν χρήστης ηρωίνης, ένας κοινός εγκληματίας, και δεν ήταν ποτέ «παρών» στη ζωή της.

Η Σερ δεν είναι απλώς ένα ποπ είδωλο, αλλά ένα φαινόμενο που εδώ και δεκαετίες καθορίζει τάσεις, επαναπροσδιορίζει την εικόνα της γυναίκας στη μουσική βιομηχανία και παραμένει αειθαλής σε έναν χώρο που αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς. Με την αξεπέραστη σκηνική της παρουσία και τη χαρακτηριστική, δυνατή φωνή της, η καλλιτέχνιδα κατάφερε να χτίσει μια καριέρα που ξεπερνά τα στενά όρια της μουσικής, αγγίζοντας τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη μόδα. Η ίδια μιλά με χιούμορ και ειλικρίνεια για το παρελθόν της, τονίζοντας ότι κάθε σχέση, όπως και κάθε επαγγελματικό βήμα, ήταν μέρος μιας μεγάλης, πολύχρωμης διαδρομής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.