Κάτι συμβαίνει με τη Heather Locklear από τη «Δυναστεία»: Μιλά μόνη της και κοιτάζει στο κενό – Δείτε video

Έντονη είναι η ανησυχία για την κατάσταση της Heather Locklear, γνωστή σε όλους μας από τη σειρά «Δυναστεία», καθώς η ηθοποιός εθεάθη να συμπεριφέρεται αλλοπρόσαλλα σε δημόσια εμφάνισή της στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια.

Η ηθοποιός, που έχει δώσει «μάχες» με προβλήματα ψυχικής υγείας και εθισμού, σε βίντεο που δημοσιεύει η «Daily Mail» φαίνεται να προσπαθεί να ισορροπήσει στο περβάζι ενός κτιρίου γραφείων, φορώντας ένα ζευγάρι σαγιονάρες.

Fears for Heather Locklear, 61, as she's seen making her way across building ledge in flip flops https://t.co/Kzuw3mMbSM