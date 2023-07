Συντετριμμένος ο Robert De Niro για τον θάνατο του εγγονού του - «Δεν του άξιζε αυτός ο θάνατος», λέει η θετή κόρη του ηθοποιού

Ο Robert De Niro συντετριμμένος πήγε στο γραφείο κηδειών της Νέας Υόρκης μετά τον θάνατο του εγγονού του Leandro, ενώ η υιοθετημένη κόρη του λέει ότι ο γιος της «δεν άξιζε να πεθάνει έτσι» και αποκαλύπτει ότι κράτησε το σώμα του για τελευταία φορά.

Την Κυριακή, 2 Ιουλίου 2023, ο εγγονός του βρέθηκε νεκρός σε μια καρέκλα. Αν και η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, σύμφωνα με δημοσίευμα της «DailyMail», δίπλα στη σορό του Leandro βρέθηκε ένας δίσκος με λευκή σκόνη. Ο Robert De Niro έφτασε στο γραφείο τελετών μαζί με τους γονείς του Leandro.

Η θετή του κόρη, Drena, «ανέβασε» μία σπαρακτική ανάρτηση μετά την επίσκεψη στο γραφείο τελετών, αποκαλύπτοντας ότι κράτησε το σώμα του Leandro για τελευταία φορά και λέγοντας ότι «δεν του άξιζε να πεθάνει έτσι».

