Green Day κατά ICE και συστήματος: Κάλεσμα σε παραίτηση και αιχμές για τα αρχεία Έπσταϊν

Ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα έδωσαν για ακόμη μία φορά οι Green Day, κατά τη διάρκεια κλειστής συναυλίας που πραγματοποίησαν στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εβδομάδα του Super Bowl. Το συγκρότημα αξιοποίησε τη σκηνή για να ασκήσει ανοιχτή κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ και στις πολιτικές της, επιβεβαιώνοντας ότι η πολιτική παρέμβαση παραμένει βασικό στοιχείο της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.

Ο Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ απευθύνθηκε ευθέως στους πράκτορες της ICE, με αφορμή τις πρόσφατες εφόδους στη Μινεάπολη και σε άλλες αμερικανικές πόλεις. Με ιδιαίτερα σκληρή φρασεολογία, τους κάλεσε να εγκαταλείψουν τη θέση τους, υποστηρίζοντας ότι όταν αλλάξει το πολιτικό κλίμα, η ίδια η κυβέρνηση θα τους αντιμετωπίσει ως αναλώσιμους.

«Έχω ένα μήνυμα για τους πράκτορες της ICE, όπου κι αν βρίσκεστε», δήλωσε από τη σκηνή. «Παραιτηθείτε από αυτή τη γ*μ**νη δουλειά, γιατί όταν όλο αυτό τελειώσει -και θα τελειώσει- η Κρίστι Νόεμ, ο Στίβεν Μίλερ, ο Τζ. Ντ. Βανς και ο Ντόναλντ Τραμπ θα σας πετάξουν σαν κακή συνήθεια».

Οι δηλώσεις έγιναν μπροστά σε κοινό με έντονο πολιτικό συμβολισμό, στο οποίο βρισκόταν και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, γνωστός πολιτικός αντίπαλος του Τραμπ.

Στο «Holiday», ο Άρμστρονγκ τροποποίησε τον εμβληματικό στίχο «the representative from California has the floor», αντικαθιστώντας τον με τη φράση «the representative from Epstein Island has the floor», σχολιάζοντας τις πρόσφατες αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν και τα ισχυρά πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με αυτήν.

Αντίστοιχες αλλαγές έγιναν και στο «Jesus of Suburbia», με νέες αναφορές που αντικατόπτριζαν το σημερινό πολιτικό και γεωπολιτικό τοπίο, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για δολοφονίες δύο Αμερικανών πολιτών από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη, καθώς και για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι πολιτικές παρεμβάσεις των Green Day, που χρονολογούνται ήδη από την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, δεν πέρασαν απαρατήρητες. Λίγο πριν το Super Bowl, ο ίδιος ο Τραμπ σχολίασε δημόσια την επιλογή του συγκροτήματος ως opening act του Super Bowl LX. «Είμαι εναντίον τους», δήλωσε στη «New York Post», αναφερόμενος τόσο στους Green Day όσο και στον καλλιτέχνη του ημιχρόνου, Bad Bunny. «Νομίζω ότι είναι τρομερή επιλογή. Το μόνο που κάνουν είναι να σπέρνουν μίσος».

