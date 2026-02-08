Σίγουρα δεν ήταν το πιο προβλέψιμο στιγμιότυπο… Στο Σαν Φρανσίσκο, ένα ρομπότ βρέθηκε «μπροστά» στην Cardi B όταν η ράπερ αποφάσισε να του χαρίσει λίγη από τη σκηνική της ενέργεια. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς όπως ήταν προγραμματισμένα.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, η καλλιτέχνις εμφανίζεται να περπατά ανάμεσα σε περαστικούς και θαυμαστές, με χαμόγελο και αστείρευτο χιούμορ. Κάποια στιγμή πλησιάζει ένα ρομπότ που έχει τραβήξει τα βλέμματα και, με τον χαρακτηριστικό θεατρικό της τρόπο, ενημερώνει το πλήθος ότι σκοπεύει να του κάνει lap dance.

🚨 EXCLUSIVE: Cardi B might have turned a robot on too much ... because it seemingly launched itself at her in San Francisco. https://t.co/n5lVEXIO4o pic.twitter.com/BtG7af9iBe — TMZ (@TMZ) February 8, 2026

Ξεκινούν χορευτικές φιγούρες, παιχνιδιάρικες κινήσεις και έντονο φλερτ με το ανέκφραστο πρόσωπο του μηχανήματος. Η τραγουδίστρια ακουμπά τα χέρια της στο μεταλλικό σώμα, εξερευνώντας τη συνύπαρξη ανθρώπου και τεχνολογίας, και πλησιάζει σαν να θέλει να το φιλήσει.

Και τότε, το απρόσμενο: το ρομπότ χάνει την ισορροπία του και πέφτει προς την Cardi B, προκαλώντας για λίγα δευτερόλεπτα αναστάτωση και μια έκπληκτη κραυγή. Με τη βοήθεια του κόσμου γύρω της, η ράπερ σηκώνεται αμέσως, γελώντας με το απρόβλεπτο περιστατικό.

Η εμφάνιση της στην πόλη δεν ήταν τυχαία. Η Cardi βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο με αφορμή το Super Bowl, στηρίζοντας τον Στέφον Ντιγκς και τους New England Patriots στον αγώνα τους απέναντι στους Seattle Seahawks.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.