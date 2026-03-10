Κιμ Καρντάσιαν-Λιούις Χάμιλτον: Γιατί ο ρομαντικός δεσμός τους είναι «το τέλος του παιχνιδιού»

Πρώτα έρχεται η φιλία; Το ειδύλλιο που φαίνεται να αναπτύσσεται ανάμεσα στην Κιμ Καρντάσιαν και τον Λιούις Χάμιλτον περιγράφεται από πηγές κοντά στο ζευγάρι ως «το απόλυτο ταίριασμα». Εξηγώντας πώς η σχέση τους διαφέρει από προηγούμενες, μια πηγή δήλωσε στο «Us Weekly»: «Επειδή η σχέση τους ξεκίνησε πρώτα ως φιλία, όσοι είναι κοντά τους πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το “τέλος του δρόμου” για τους δυο τους».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι «και οι δύο είναι πολύ αφοσιωμένοι στο να κάνουν τη σχέση να λειτουργήσει, ανεξάρτητα από την απόσταση ή το πόσο φορτωμένο είναι το πρόγραμμά τους». Η Καρντάσιαν περιγράφεται ως «απίστευτα υποστηρικτική» απέναντι στο «απαιτητικό πρόγραμμα της Formula 1» του Χάμιλτον.

Kim Kardashian and Lewis Hamilton are seemingly confirming their rumored romance as the two were spotted together at the Super Bowl. 👀 pic.twitter.com/vDMTaSAMhy — Entertainment Tonight (@etnow) February 9, 2026

Όσο για το πώς πηγαίνει η σχέση τους, η πηγή σημείωσε ότι είναι δυνατοί μαζί και πραγματικά ευτυχισμένοι. «Ο Λιούις είναι τρελά ερωτευμένος και όσοι είναι κοντά του πιστεύουν ότι επιτέλους βρήκε το ταίρι του. Περίμενε πάνω από μια δεκαετία για τη γυναίκα των ονείρων του και είναι ξετρελαμένος μαζί της», πρόσθεσε. Ωστόσο, η πηγή τόνισε ότι, παρόλο που έχουν κάνει αρκετά ταξίδια μαζί τους τελευταίους μήνες, εξακολουθούν να πηγαίνουν τη σχέση τους «σιγά-σιγά».

Why Kim Kardashian’s romance with Lewis Hamilton is ‘endgame’ https://t.co/fBCRI70aTt pic.twitter.com/kLwmTJgdyA — Page Six (@PageSix) March 10, 2026

«Πηγαίνει καλά και η Κιμ απολαμβάνει πραγματικά τον χρόνο της με τον Λιούις», ανέφερε ο ίδιος άνθρωπος, επισημαίνοντας ότι ο Χάμιλτον δεν έχει ακόμη γνωρίσει τα παιδιά της Καρντάσιαν, αν και εκείνη είναι «ανοιχτή» σε αυτό το ενδεχόμενο. «Ο Λιούις είναι πραγματικά υπέροχος άνθρωπος και την φλερτάρει με τον σωστό τρόπο και της φέρεται πολύ καλά. Εκείνος κάνει όλα τα σχέδια και φροντίζει να είναι καλά», συνέχισε η πηγή.

Την 1η Φεβρουαρίου αποκαλύφθηκε ότι η σταρ του «Keeping Up With the Kardashians» και ο Χάμιλτον έβγαιναν κρυφά, μετά από χρόνια φιλίας. Έκτοτε ταξίδεψαν μαζί στο Cotswolds, δείπνησαν στο Παρίσι και έκαναν διακοπές στην Αριζόνα. Στη συνέχεια έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους στο Super Bowl 2026 τον Φεβρουάριο.

Kim Kardashian and Lewis Hamilton are pictured after spending New Year's Eve partying together at A-list bash - as it's revealed how they kept their relationship secret for a month https://t.co/zZU1ZOGzuA — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 2, 2026

