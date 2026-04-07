Σοκ: Πυροβολισμοί κατά του Offset - Στο νοσοκομείο ο ράπερ (video)

Ο Offset, πρώην μέλος των Migos, τραυματίστηκε από πυροβολισμούς το βράδυ της Δευτέρας στη Φλόριντα, προκαλώντας αναστάτωση στη διεθνή μουσική σκηνή. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 μ.μ. στον χώρο στάθμευσης έξω από το Seminole Hard Rock Hotel & Casino, στο Χόλιγουντ της Φλόριντα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 34χρονος καλλιτέχνης μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του. Εκπρόσωπος του ράπερ επιβεβαίωσε το συμβάν, τονίζοντας ότι «η κατάστασή του είναι σταθερή και παρακολουθείται στενά», ενώ λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έσπευσε άμεσα στο σημείο και έθεσε την κατάσταση υπό έλεγχο. Δύο άτομα έχουν προσαχθεί, ενώ οι έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες της επίθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό και ότι η λειτουργία του ξενοδοχείου συνεχίζεται κανονικά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Offset συνομιλούσε με θαυμαστές, λίγα μόλις λεπτά πριν σημειωθεί το περιστατικό. Αυτόπτες μάρτυρες τον περιγράφουν χαλαρό και φιλικό, να βγάζει φωτογραφίες με fans πριν ξεκινήσουν οι πυροβολισμοί. Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν αστυνομικούς να ακινητοποιούν δύο άνδρες στο σημείο.

Η επίθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σκοτεινή περίοδο για το συγκρότημα Migos, καθώς το 2022 ο Takeoff έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς στο Χιούστον. Μετά τον θάνατό του, το συγκρότημα ουσιαστικά διαλύθηκε, με τον Offset να συνεχίζει την πορεία του ως σόλο καλλιτέχνης.

Πηγή: skai.gr

