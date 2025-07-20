Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες καταναλωτές για ταξίδια ευεξίας και άθλησης

Τις προθέσεις των Ελλήνων καταναλωτών γύρω από τα ταξίδια που γίνονται με αφορμή μια αθλητική δραστηριότητα ή για λόγους ευεξίας, αποκαλύπτει έρευνα της ψηφιακής τράπεζας και παρόχου ευέλικτων πληρωμών Klarna.

Στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2025 σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Appinio, συμμετείχαν 1.000 Έλληνες καταναλωτές.

Η ανάγκη για αποσυμπίεση, σύνδεση με τη φύση και φυσική δραστηριότητα φαίνεται πιο έντονη από ποτέ: σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 67,5% δηλώνει θετικό ή πολύ θετικό στο να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι με βασικό σκοπό μια αθλητική δραστηριότητα, ενώ το 52,5% σκέφτεται να κάνει ταξίδι ευεξίας, με στόχο τη χαλάρωση, την ανανέωση ή τη βελτίωση του ύπνου.

Η πεζοπορία αναδεικνύεται ως η απόλυτη τάση, με το 41% να την επιλέγει ως την πιθανότερη αφορμή για ταξίδι άθλησης μέσα στον επόμενο χρόνο. Ακολουθούν η ποδηλασία με 14,2%, το σκι με 12,6% και η αναρρίχηση με 11,2%, επιβεβαιώνοντας ότι οι εμπειρίες που συνδυάζουν φυσικό περιβάλλον και κίνηση αποτελούν προτεραιότητα για το ταξιδιωτικό κοινό. Αντίστοιχο ενδιαφέρον εκφράζεται και για τα ταξίδια ευεξίας. Οι επιλογές με τη μεγαλύτερη δυναμική είναι εκείνες που συνδυάζουν επαφή με τη φύση (37,2%) και την αποφόρτιση από το στρες (25,9%), ενώ το 17,6% των Ελλήνων στρέφεται προς ταξίδια που εστιάζουν στη γενικότερη ψυχική υγεία.

Σε ό,τι αφορά το κόστος, η πλειονότητα των Ελλήνων καταναλωτών εμφανίζεται ιδιαίτερα προσεκτική. Το 69,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ξόδευε έως 500 ευρώ για ένα ταξίδι που σχετίζεται με άθληση, ενώ το 63,3% θα ξόδευε το αντίστοιχο ποσό για ένα ταξίδι ευεξίας. Στον αντίποδα, μόλις ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 2-5% είναι διατεθειμένο να δώσει πάνω από 1.000 ευρώ για να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι για αυτούς τους σκοπούς.

Ερωτώμενοι για το ποια εργαλεία θα τους βοηθούσαν περισσότερο οικονομικά για να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι για σπορ, το 44,9% δήλωσε ότι θα βοηθούσαν αποκλειστικές εκπτώσεις σε ταξίδια και διαμονή, το 32,7% ένα αποταμιευτικό πλάνο, το 19,5% η πληρωμή εισιτηρίων και άλλων σχετικών εξόδων σε 3-4 άτοκες δόσεις και το 14,8% η πρόσβαση σε ευέλικτες άτοκες επιλογές πληρωμών, όπως αυτές που προσφέρει η Klarna. Αντίστοιχα, οι ταξιδιώτες για δραστηριότητες ευεξίας θα επιθυμούσαν αποκλειστικές εκπτώσεις σε ταξίδια και διαμονή (39,5%), ένα αποταμιευτικό πλάνο (32,8%), πρόσβαση σε ευέλικτες άτοκες επιλογές πληρωμών (20,6%) και η πληρωμή εισιτηρίων και άλλων σχετικών εξόδων σε 3-4 άτοκες δόσεις (18%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

