την Ολλανδία και συγκεκριμένα στην Ουτρέχτη, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας βρίσκεται, σύμφωνα με αποκλειστικές μας πληροφορίες, εδώ και λίγο καιρό η Ειρήνη Ψυχράμη με δύο της παιδιά προκειμένου να επανενωθούν με τον σύζυγό της Λάμπρο Κτεναβό που είχε φύγει νωρίτερα και έμενε ήδη μόνιμα εκεί.

Το ζευγάρι δεν πήρε ελαφρά τη καρδία αυτή την τόσο σημαντική απόφαση. Ζύγισαν καλά όλα τα δεδομένα και από κοινού αποφάσισαν να κυνηγήσουν μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό. Τόσο το επάγγελμα του ηθοποιού, που είναι εκείνος, όσο και αυτό της τραγουδίστριας/ηθοποιού που είναι η Ειρήνη δεν τους πρόσφεραν οικονομική ασφάλεια.

