Κάτι η στροφή της μόδας σε πιο real εικόνες γυναικών, κάτι η εποχή της πολιτικής ορθότητας έχουν ανοίξει διάπλατα τον δρόμο για τις γυναίκες να δραστηριοποιούνται ακόμα και στον δύσκολο χώρο του modeling σχεδόν άνευ περιορισμού ηλικίας, κιλών, σωματότυπου ή άλλων κλασικών κανόνων ομορφιάς.

Πόσο μάλλον όταν ένας οίκος μόδας αναβιώνει, ανανεωμένα τα πιο πετυχημένα του items στην πορεία των χρόνων, όπως έκανε ο Massimo Dutti.

Έναν φόρο τιμής στα πιο εμβληματικά κομμάτια του, επανασχεδιασμένα σε μια πρωτοποριακή και σύγχρονη εκδοχή. Αυτή η νέα δημιουργική προσπάθεια περιέχει κάτι πραγματικά εξαιρετικό. Μια γυναίκα με τόσο ξεχωριστή προσωπικότητα που έχει σφυρηλατήσει τη δική της καθολικά διαχρονική ταυτότητα, συνδυάζοντας την πραγματικότητα με τις αναμνήσεις.

Και αυτή τη γυναίκα για αυτή τη νέα καμπάνια ενσαρκώνει η άλλοτε super star του modeling, Eva Herzigova ποζάροντας στον φακό του Nathaniel Golberg, σε styling της Geraldine Saglio.

Εξίσου διαχρονική με τα εμβληματικά κομμάτια του οίκου που αναβιώνουν στα νέα αυτά σύγχρονα σχέδια.

Από τα 16 της που κέρδισε διαγωνισμό ομορφιάς στην Πράγα ως και σήμερα παραμένει μια διαχρονικά εντυπωσιακή γυναίκα σε κάθε ηλικία, όπως τα χρόνια που μεσουρανούσε στις διεθνείς πασαρέλες.





Πηγή: skai.gr

