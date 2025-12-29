Δείξε μου το χρώμα που σου αρέσει να σου πω ποιος είσαι

«Βάλτε χρώμα στη ζωή σας» θα μπορούσε να είναι το σύνθημα της χρωματοθεραπείας, της νέας τάσης που κερδίζει έδαφος στην καθημερινή αναζήτηση του ανθρώπου για ευεξία. Παρότι τα χρώματα που επιλέγουμε πάντα «μιλούσαν» για εμάς και την ψυχική μας διάθεση η χρωματοθεραπεία είναι ένα πρόσφατο πεδίο το οποίο «πατάει» πάνω στο πώς τα χρώματα και οι αποχρώσεις τους γύρω μας μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεση και την ενέργειά μας.

Μιλώντας για την τάση αυτή στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη η ψυχολόγος, Νατάσσα Καραμολέγκου, ανέφερε ότι άνθρωποι που φορούν πολύ σκούρα χρώματα ενδέχεται να μην είναι σε πολύ καλή ψυχική κατάσταση, ενώ τα ανοιχτά χρώματα αλλάζουν όλη μας τη διάθεση και την ψυχολογία μας. Ως παράδειγμα ανέφερε τα παιδιά που χρησιμοποιούν πολύ το χρώμα.

Από την άλλη, συμπλήρωσε, το μαύρο χρώμα έχει μυστήριο, είναι κομψό και δείχνει διαύγεια της σκέψης. Ωστόσο, είναι ένα χρώμα που αντιστοιχεί και στο πένθος, στην κατάθλιψη, στον φόβο, στο θάνατο. Το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν κάπως να κρυφτούν από την κριτική των άλλων, όπως είπε.

Με βάση τελευταίες μελέτες, το κόκκινο χρώμα αντιπροσωπεύει το σώμα, το μπλε το μυαλό, το κίτρινο τα συναισθήματα και το πράσινο την ισορροπία. Γι αυτό και θεωρείται ένα χρώμα που μας ξεκουράζει.

«Το πράσινο είναι ένα χρώμα, το οποίο είναι η φύση η ίδια. Είναι αισιοδοξία, είναι ελπίδα. Βέβαια, το πολύ πράσινο, γιατί έχει να κάνει και με τις αποχρώσεις και με την υπερβολή, μπορεί να δείχνει άνθρωποι οι οποίοι είναι σε πολύ στενά πλαίσια, δείχνει αυστηρότητα» σημείωσε η κ. Καραμολέγκου.

Όσο για το λευκό ανέφερε ότι είναι ένα αντιφατικό χρώμα. Ενώ από τη μια εκφράζει την αγνότητα, την καθαρότητα, τη διαύγεια, από την άλλη έχει και στοιχεία σνομπισμού, μη φιλικά.

Για το γκρι είπε ότι είναι ένα δύσκολο χρώμα που επηρεάζει την ψυχική μας διάθεση και μας κάνει κατηφείς.

Σε ερώτηση ποια είναι τα χρώματα που μας φτιάχνουν τη διάθεση, η κ. Καραμολέγκου απάντησε ότι το κίτρινο είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα, αν και όχι σε όλες τις αποχρώσεις ή στην υπερβολή του. «Ένα ωραίο ζεστό κίτρινο ενεργοποιεί τους νευρώνες του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου μας, μας κάνει πιο πρακτικούς. Στην αρχαιότητα το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ για θεραπεία, δηλαδή σε θέματα που είχαν να κάνουν ορμονολογικές καταστάσεις και γαστρολογικά προβλήματα».

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι το κίτρινο είναι ένα χρώμα που το χρησιμοποιούν οι ανοιχτοχέρηδες άνθρωποι . «Είναι χρώμα αισιοδοξίας. Είναι χρώμα που το χρησιμοποιούν άνθρωποι που είναι εστιασμένοι στη δουλειά. Εμείς λέμε ότι το κίτρινο σχετίζεται με τα συναισθήματά μας γενικότερα».

Όσο για το μπλε είπε ότι είναι το πιο δημοφιλές χρώμα, που δείχνει σοβαρότητα και ηρεμία, ενώ χρησιμοποιείται κυρίως σε απαλές αποχρώσεις στα υπνοδωμάτια, επειδή βοηθάει στον ύπνο.

Για το μωβ είπε ότι είναι το χρώμα της διανόησης, το οποίο χρησιμοποιείται και στις θρησκείες, ενώ για το κόκκινο σημείωσε ότι είναι ένα έντονο χρώμα, που εκφράζει πάθος, έρωτα και σχετίζεται με τη σεξουαλικότητα. Σημείωσε βέβαια ότι στην υπερβολή του δηλώνει επιθετικότητα, μίσος, θυμό, παρορμητικότητα.

Όσο για το πορτοκαλί ανέφερε ότι είναι το χρώμα που βοηθάει στη χώνευση ή το χρησιμοποιούμε για να μας ανοίξει την όρεξη.

