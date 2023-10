Ο παραμυθένιος χορός στα ανάκτορα της Δανίας για τα 18α γενέθλια του πρίγκιπα Κρίστιαν και το… απρόοπτο με το γοβάκι (βίντεο)

Ενα παραμυθένιος, βασιλικός χορός έγινε χθες το βράδυ στο ανάκτορο Κρίστιανσμποργκ (Christiansborg Palace) στην Κοπεγχάγη,για τα 18α γενέθλια του πρίγκιπα Κρίστιαν της Δανίας.

Prince Christian of Denmark’s 18th Birthday Gala Dinner at Christiansborg Palace tonight! 🔗 https://t.co/sTpJeJHTl0 pic.twitter.com/LQRk2frKL3

Μέλη βασιλικών οικογενειών από την Ευρώπη μαζί με περισσότερους από 200 νέους από τη Δανία «που έχουν αφήσει το στίγμα τους στον κόσμο του αθλητισμού, των τεχνών και του πολιτισμού» συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν την ξεχωριστή ημέρα του πρίγκιπα .

The Danish Royal Family celebrate Prince Christian of Denmark’s 18th Birthday with a Gala Dinner at Christiansborg Palace!



🔗 https://t.co/eFbq3E7Kvu pic.twitter.com/hBZnMQEAXH