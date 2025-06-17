Η σύντροφος του Μπραντ Πιτ, Ines de Ramon, έκανε μια τολμηρή εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας «F1» στη Νέα Υόρκη. Ο 61χρονος ηθοποιός έδειχνε ερωτευμένος καθώς κρατούσε το χέρι της Ramon, 32 ετών, η οποία «έκλεψε» τις εντυπώσεις στο πλευρό του αγαπημένου της.

Το σύνολο που επέλεξε για την περίσταση αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της και τα μακριά της πόδια, ενώ το ζευγάρι έδειχνε πιο ερωτευμένο από ποτέ. Πολλά διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση θυμίζει πρόβα γάμου. Η κοινή παρουσία τους έρχεται μετά τον πρόσφατο συμβιβασμό του Πιτ στην επώδυνη οκταετή διαμάχη του με την πρώην σύζυγό του, Angelina Jolie.

Με τα γυαλιά ηλίου στο χέρι, ο Μπραντ έκανε μια γοητευτική εμφάνιση καθώς πόζαρε με την αγαπημένη του. Όμως το ζευγάρι, όπως φαίνεται και από το βίντεο και τις φωτογραφίες, έχει αποφασίσει να μην κρύβει τα συναισθήματά του. Μάλιστα, ο Πιτ ήταν ιδιαίτερα προστατευτικός και τρυφερός με τη αγαπημένη του.

Στην πρεμιέρα της ταινίας είδαμε επίσης τον Lewis Hamilton, ο οποίος είναι παραγωγός της ταινίας, τον επικεφαλής της ομάδας «Red Bull Racing», Christian Horner και τον οδηγό της «Red Bull Racing», Yuki Tsunoda.

Όσο για τον κόσμο του Χόλιγουντ, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ και ο Ντάμσον Ίντρις, που εμφανίζονται στην ταινία, «έδωσα» το παρών στην εκδήλωση, καθώς επίσης και οι Jurnee Smollett, Brookes Nader, Jon Hamm και John Mayer.

Brad Pitt hits the carpet with Ines de Ramon at the #F1TheMovie premiere in New Yorkpic.twitter.com/IIyuJBUr2V — PopX (@PopX) June 16, 2025

Πηγή: skai.gr

