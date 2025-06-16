Sarah Jessica Parker: Η Αθήνα είναι η πιο αγαπημένη μου πόλη

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Βρετανό δημιουργό περιεχομένου Aiden London για το Sky TV, η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πως η Αθήνα είναι η αγαπημένη της πόλη παγκοσμίως.

Η δημοφιλής ηθοποιός δεν κρύβει την αγάπη της για την Ελλάδα, την οποία επισκέπτεται συχνά και περιγράφει με θερμά λόγια εδώ και χρόνια. Ήδη από το 2014, σε συνέντευξή της στη Vogue, είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα ως τον αγαπημένο της ταξιδιωτικό προορισμό. Μάλιστα, το 2013 είχε φωτογραφηθεί μαζί με τον σύζυγό της, Matthew Broderick, σε διακοπές με πολυτελές σκάφος στα ελληνικά νησιά.

Στη δεύτερη σεζόν της σειράς “And Just Like That”, η τηλεοπτική Carrie Bradshaw εμφανίζεται να απολαμβάνει την ελληνική θάλασσα, παραγγέλνοντας κοκτέιλ στα ελληνικά, μια ξεκάθαρη αναφορά στον θαυμασμό της ηθοποιού για την ελληνική κουλτούρα. Η ίδια δεν έχει κρύψει τον ενθουσιασμό της και για την ελληνική γαστρονομία. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, ανέδειξε τις λεμονάτες πατάτες ως το αγαπημένο της πιάτο, χαρακτηρίζοντάς τες ως «το απόλυτο comfort food».

Το ενδιαφέρον της Parker για την ελληνική μουσική έχει επίσης εκφραστεί δημόσια. Είναι γνωστό πως εκτιμά την Άννα Βίσση, ενώ πρόσφατα ανέβασε στα social media βίντεο με το τραγούδι “Αποκάλυψη” της Έλλης Κοκκίνου, συνοδεύοντας την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του “And Just Like That”!

