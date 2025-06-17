Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Barbra Streisand: Δεν θυμάμαι αν υπήρξε «διείσδυση» - Η αποκάλυψή της για το σεξ με τον Γουόρεν Μπίτι - Μην σου τύχει…

Η Στρέιζαντ και ο Μπίτι γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν 16 χρόνων και εκείνος 21 ετών, στο Clinton Playhouse στο Κονέκτικατ

Barbra Streisand

Η 83χρονη Μπάρμπρα Στρέιζαντ προκάλεσε ξανά συζητήσεις μιλώντας με απίστευτη ειλικρίνεια για τη σχέση της με τον Γουόρεν Μπίτι τη δεκαετία του 1970, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «The New Yorker». «Ξέρω ότι κοιμήθηκα στο ίδιο κρεβάτι μαζί του, αλλά δεν θυμάμαι αν υπήρξε πραγματική διείσδυση. Ορκίζομαι στον Θεό, δεν θυμάμαι. Υπάρχουν πράγματα που απλώς μπλοκάρω», ανέφερε η Στρέιζαντ. 

Μάλιστα, όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε παραπάνω, η Στρέιζαντ απέφυγε να απαντήσει ευθέως, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αλλά ξέρω πως παραμένουμε φίλοι. Κάθε χρόνο στα γενέθλιά μου, με παίρνει τηλέφωνο και έχουμε μια υπέροχη συζήτηση για τη ζωή, τα παιδιά μας και όλα τα σχετικά».

Η Στρέιζαντ και ο Μπίτι γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν 16 χρόνων και εκείνος 21 ετών, στο Clinton Playhouse στο Κονέκτικατ. Στο βιβλίο της, «My Name Is Barbra», περιγράφει τον Μπίτι ως «ψηλό, με κινηματογραφική ομορφιά» και παραδέχεται πως «οι γυναίκες ήδη έπεφταν στα πόδια του».

Barbra Streisand

Σε συνέντευξη στο «Playboy» το 1977, είχε χαρακτηρίσει τον Μπίτι απλώς ως «μία από τις περιπέτειές της», παίζοντας όπως είπε τον ρόλο της κοσμογυρισμένης γυναίκας. Παρόλο που δεν θυμάται με βεβαιότητα αν υπήρξε ερωτική επαφή, τελικά στο βιβλίο της καταλήγει: «Μάλλον έγινε. Το θυμάμαι κάπως. Υποθέτω πως ναι. Μάλλον μία φορά». 

Παρά τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα, οι δυο τους έχουν παραμείνει φίλοι για μια ζωή. Η Στρέιζαντ είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Τζέιμς Μπρόλιν από το 1998, ενώ ο Μπίτι είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Ανέτ Μπένινγκ από το 1992.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Barbra Streisand
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark