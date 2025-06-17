Η 83χρονη Μπάρμπρα Στρέιζαντ προκάλεσε ξανά συζητήσεις μιλώντας με απίστευτη ειλικρίνεια για τη σχέση της με τον Γουόρεν Μπίτι τη δεκαετία του 1970, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «The New Yorker». «Ξέρω ότι κοιμήθηκα στο ίδιο κρεβάτι μαζί του, αλλά δεν θυμάμαι αν υπήρξε πραγματική διείσδυση. Ορκίζομαι στον Θεό, δεν θυμάμαι. Υπάρχουν πράγματα που απλώς μπλοκάρω», ανέφερε η Στρέιζαντ.

Μάλιστα, όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε παραπάνω, η Στρέιζαντ απέφυγε να απαντήσει ευθέως, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αλλά ξέρω πως παραμένουμε φίλοι. Κάθε χρόνο στα γενέθλιά μου, με παίρνει τηλέφωνο και έχουμε μια υπέροχη συζήτηση για τη ζωή, τα παιδιά μας και όλα τα σχετικά».

Barbra Streisand 'can't remember' if she had sex with this legendary Hollywood lothario https://t.co/O1tzHY3koO — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 17, 2025

Η Στρέιζαντ και ο Μπίτι γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν 16 χρόνων και εκείνος 21 ετών, στο Clinton Playhouse στο Κονέκτικατ. Στο βιβλίο της, «My Name Is Barbra», περιγράφει τον Μπίτι ως «ψηλό, με κινηματογραφική ομορφιά» και παραδέχεται πως «οι γυναίκες ήδη έπεφταν στα πόδια του».

Σε συνέντευξη στο «Playboy» το 1977, είχε χαρακτηρίσει τον Μπίτι απλώς ως «μία από τις περιπέτειές της», παίζοντας όπως είπε τον ρόλο της κοσμογυρισμένης γυναίκας. Παρόλο που δεν θυμάται με βεβαιότητα αν υπήρξε ερωτική επαφή, τελικά στο βιβλίο της καταλήγει: «Μάλλον έγινε. Το θυμάμαι κάπως. Υποθέτω πως ναι. Μάλλον μία φορά».

Barbra Streisand ‘can’t remember’ if she ‘actually had penetration’ with Warren Beatty https://t.co/W7ncRDuuu2 pic.twitter.com/YmrfViapXT — New York Post (@nypost) June 17, 2025

Παρά τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα, οι δυο τους έχουν παραμείνει φίλοι για μια ζωή. Η Στρέιζαντ είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Τζέιμς Μπρόλιν από το 1998, ενώ ο Μπίτι είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Ανέτ Μπένινγκ από το 1992.

