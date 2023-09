Barbie Botox: Το νέο trend που «σαρώνει» στο ΤikTok

Your browser does not support the audio element.

Μέσα σε έναν μήνα από την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Barbie», το hashtag #BarbieBotox έχει φτάσει να αριθμεί πάνω από 11 εκατ. views στο TikTok, καθώς η ταινία ανέδειξε μία λιγότερο γνωστή εφαρμογή της θεραπείας botox