Μία εντυπωσιακή και ρομαντική άφιξη έκανε το βράδυ του Σαββάτου στο διάσημο μουσικό Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο ο Αντρέα Μποτσέλι, ο οποίος έφτασε στο Teatro Ariston έφιππος, πάνω σε ένα λευκό άλογο.
Ο διεθνούς φήμης Ιταλός τενόρος διέσχισε τον κεντρικό δρόμο της πόλης πάνω στο άλογο και κατέβηκε λίγα μέτρα πριν από την κεντρική είσοδο.
Ο 67χρονος Μποτσέλι μπήκε στο θέατρο υπό τους ήχους του "Gladiator", ενώ το κοινό τον καταχειροκροτούσε.
Το 1995, ο διάσημος τυφλός τενόρος είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά στο Σαν Ρέμο το "Con te partirò".
Το Σάββατο ο Μποτσέλι ερμήνευσε ξανά αυτό το εμβληματικό κομμάτι, με τον κόσμο να σηκώνεται όρθιος και να τον αποθεώνει.
Νικητής της μεγάλης βραδιάς – και φετινός εκπρόσωπος της Ιταλίας στη Eurovision – αναδείχθηκε ο Sal Da Vinci, με το τραγούδι “Per sempre sì”, ένα ποπ - ντίσκο κομμάτι που θύμισε τις ένδοξες στιγμές του ιταλικού πενταγράμμου.
