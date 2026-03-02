Λογαριασμός
Η εντυπωσιακή «επιστροφή» του Αντρέα Μποτσέλι στο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, καβάλα σε άλογο - Βίντεο

Ο διεθνούς φήμης Ιταλός τενόρος έφτασε έφιππος και μπήκε στο θέατρο υπό τους ήχους του "Gladiator", ενώ το κοινό τον καταχειροκροτούσε

mpotseli

Μία εντυπωσιακή και ρομαντική άφιξη έκανε το βράδυ του Σαββάτου στο διάσημο μουσικό Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο ο Αντρέα Μποτσέλι, ο οποίος έφτασε στο Teatro Ariston έφιππος, πάνω σε ένα λευκό άλογο. 

Ο διεθνούς φήμης Ιταλός τενόρος διέσχισε τον κεντρικό δρόμο της πόλης πάνω στο άλογο και κατέβηκε λίγα μέτρα πριν από την κεντρική είσοδο.

Ο 67χρονος Μποτσέλι μπήκε στο θέατρο υπό τους ήχους του "Gladiator", ενώ το κοινό τον καταχειροκροτούσε. 

Το 1995, ο διάσημος τυφλός τενόρος είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά στο Σαν Ρέμο το "Con te partirò".

Το Σάββατο ο Μποτσέλι ερμήνευσε ξανά αυτό το εμβληματικό κομμάτι, με τον κόσμο να σηκώνεται όρθιος και να τον αποθεώνει.

Νικητής της μεγάλης βραδιάς – και φετινός εκπρόσωπος της Ιταλίας στη Eurovision – αναδείχθηκε ο  Sal Da Vinci, με το τραγούδι “Per sempre sì”, ένα ποπ - ντίσκο κομμάτι που θύμισε τις ένδοξες στιγμές του ιταλικού πενταγράμμου. 

