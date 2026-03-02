Μία εντυπωσιακή και ρομαντική άφιξη έκανε το βράδυ του Σαββάτου στο διάσημο μουσικό Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο ο Αντρέα Μποτσέλι, ο οποίος έφτασε στο Teatro Ariston έφιππος, πάνω σε ένα λευκό άλογο.

🚨 While the world is falling apart,

Italy goes live with tenor Andrea Bocelli riding into the Sanremo Festival on a white horse…



Italy really writes itself 🇮🇹😅pic.twitter.com/RswUaVaKlA March 1, 2026

Ο διεθνούς φήμης Ιταλός τενόρος διέσχισε τον κεντρικό δρόμο της πόλης πάνω στο άλογο και κατέβηκε λίγα μέτρα πριν από την κεντρική είσοδο.

Ο 67χρονος Μποτσέλι μπήκε στο θέατρο υπό τους ήχους του "Gladiator", ενώ το κοινό τον καταχειροκροτούσε.

Το 1995, ο διάσημος τυφλός τενόρος είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά στο Σαν Ρέμο το "Con te partirò".

Το Σάββατο ο Μποτσέλι ερμήνευσε ξανά αυτό το εμβληματικό κομμάτι, με τον κόσμο να σηκώνεται όρθιος και να τον αποθεώνει.

Noi con te ♥️

Il maestro @AndreaBocelli a #Sanremo2026



Le esibizioni integrali, lo show dell’Ariston e gli extra sono su RaiPlay: https://t.co/xkxyqdL5qB pic.twitter.com/vZFG25jJlg — RaiPlay (@RaiPlay) February 28, 2026

Νικητής της μεγάλης βραδιάς – και φετινός εκπρόσωπος της Ιταλίας στη Eurovision – αναδείχθηκε ο Sal Da Vinci, με το τραγούδι “Per sempre sì”, ένα ποπ - ντίσκο κομμάτι που θύμισε τις ένδοξες στιγμές του ιταλικού πενταγράμμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.