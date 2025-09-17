Άννα Βίσση: «Ζαλίζουν» τα χρήματα που φέρεται να έβγαλε από τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο

Κατάφερε να γεμίσει δύο φορές το Καλλιμάρμαρο με πάνω από 130.000 θεατές να σπεύδουν να την απολαύσουν στη σκηνή. Ο λόγος για την Άννα Βίσση που με τις ερμηνείες και τη σκηνική της παρουσία, χάρισε στο κοινό της δυο σόου – υπερπαραγωγή και αποθεώθηκε. Πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν, ωστόσο, από τις δυο sold out συναυλίες της;

Αν υποθέσουμε ότι τα εισιτήρια κυμάνθηκαν από 20 έως 120 ευρώ, με τα μεσαίας κατηγορίας να κυριαρχούν, και τα συνολικά έσοδα να αγγίζουν, σχεδόν, τα πέντε εκατομμύρια ευρώ. Αν αφαιρεθούν τα έξοδα παραγωγής που ανήλθαν περίπου στις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ, το καθαρό κέρδος μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 4,4 εκατομμύρια ευρώ.

Πέρα από την εμπορική διάσταση, αξίζει να σημειωθεί ότι οι συναυλίες είχαν και έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς ένα σημαντικό μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο σωματείο ΕΛΠΙΔΑ, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια σε παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο.



Πηγή: skai.gr

