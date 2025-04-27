Άννα Φόνσου: Ο ηλικιακός ρατσισμός και τα χρόνια που κρύβει ακόμα κι από τους γιατρούς

Η Άννα Φόνσου έχει πολλές φορές μιλήσει για το πέρασμα του χρόνου και την απόφασή της να μην αποκαλύπτει την ηλικία της. Γιατί όπως λέει η ίδια στη χώρας μας το να μεγαλώνεις είναι…ποινικό αδίκημα.

Η γυναίκα που εμπνεύστηκε και δημιούργησε το «Σπίτι του Ηθοποιού» θέλει το έργο της να συνεχίσει κι όταν εκείνη πια δεν θα υπάρχει για να το τρέχει. Μιλώντας στην εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα» η ηθοποιός ήταν όπως πάντα ο εαυτός της.

«Το Σπίτι του Ηθοποιού είναι η δική μου Επίδαυρος και είναι πάντοτε γεμάτη. Μια και δεν με παίρναν στην Επίδαυρο. Με το που ανοίγω τα μάτια μου σηκώνομαι από το κρεβάτι μου και τρέχω. Από πάντα. Δεν ανήκω σε αυτούς που χουζουρεύουν. Λέω την ηλικία μου μόνο στους γιατρούς, ακόμη και εκεί, κρύβω δέκα χρόνια. Άλλα και 10 χρόνια που κρύβω πάλι απορούν. Στην Ελλάδα θεωρείται ποινικό αδίκημα το να είναι κανείς μεγάλος. Τα γεράματα είναι ωραία όταν είσαι διαρκώς απασχολημένος. Εγώ και δεν γερνάω και πάντα είμαι απασχολημένη… Σε δέκα χρόνια ξέρω ότι θα έχω πεθάνει, αλλά η ζωή πρέπει να συνεχίσει και το Σπίτι του Ηθοποιού» είπε αρχικά η Άννα Φόνσου ενώ όταν ρωτήθηκε για το ποιο τραγούδι θα ήταν η ζωή της απάντησε:

«Αν η ζωή μου ήταν τραγούδι, θα ήταν το “Μαμά γερνάω”»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της δε, μίλησε για την εποχή που κατάλαβε ότι καβάλησε και για αυτό που της προσφέρει η αγάπη που δέχεται ακόμα από τον κόσμο:

«Έγινα φίρμα μέσα σε μία μέρα. Στην αρχή πήραν τα μυαλά μου αέρα, μετά όμως προσγειώθηκα. Ο πατέρας μου πρόλαβε να με δει μεγάλο όνομα, πέθανε 85 ετών. Με είδε και μεγάλο όνομα και μεγάλη γυναίκα. Με συγκινεί η αγάπη του κόσμου. Με αγκαλιάζουν στον δρόμο και μου λένε “πρόσεχε την υγεία σου, Αννούλα”».

