Τζέσικα Τσάστεϊν: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση και το μήνυμα για τους πρωτοπόρους

Η Τζέσικα Τσάστεϊν πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στην 12η τελετή απονομής των Βραβείων Breakthrough στη Σάντα Μόνικα, υιοθετώντας ένα πολύ κοντό καρέ κούρεμα και αφήνοντας πίσω το γνώριμο στυλ με τα μακριά, κυματιστά μαλλιά της.

Παράλληλα επέλεξε για την ιδιαίτερη βραδιά μια εκρού μάξι δημιουργία του οίκου Oscar de la Renta. Παρόλο που το χτένισμά της είχε έναν αέρα κλασικής χολιγουντιανής λάμψης, το φόρεμά της είχε μια πιο ανεπιτήδευτη αύρα διακοσμημένο με τροπικά μοτίβα και τελείωμα από πυκνά κρόσσια, σύμφωνα με το E!News. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το σύνολο με ένα διαμαντένιο κολιέ, επιλέγοντας να μην φορέσει άλλα κοσμήματα, αφήνοντας το φόρεμα και το νέο της κούρεμα να πρωταγωνιστήσουν.

Μετά την τελετή, η Τσάστεϊν μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στο Instagram μια σειρά από βίντεο που κατέγραφαν τη διαδικασία της μεγάλης αλλαγής στα μαλλιά, στιγμιότυπα από το κόκκινο χαλί, καθώς και πλάνα από τη διοργάνωση, γράφοντας με νόημα: «Καλώς ήρθατε στα «Όσκαρ της Επιστήμης». Δεν γίνονται όλοι οι ήρωες γνωστοί. Κάποιοι απλώς ανοίγουν τα μάτια του κόσμου, επαναπροσδιορίζουν το τι είναι εφικτό και αλλάζουν αθόρυβα το μέλλον, την ώρα που εμείς οι υπόλοιποι προσπαθούμε ακόμα να τους προλάβουμε. Ήμουν τόσο χαρούμενη που βρισκόμουν εκεί για να τους τιμήσω και να γιορτάσω τα επιτεύγματά τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.