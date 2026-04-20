Κίρα Νάιτλι: Χωρίς βέρα ο σύζυγός της – Ανησυχία για τον γάμο της

Ο σύζυγος της Κίρα Νάιτλι, Τζέιμς Ράιτον, εθεάθη χωρίς τη βέρα του, λίγες εβδομάδες μετά τις αποκαλύψεις ότι η ηθοποιός αφαίρεσε το επώνυμό του από επίσημα έγγραφα, προκαλώντας ερωτήματα για την κατάσταση της σχέσης τους.

Ο 42χρονος μουσικός, πρώην τραγουδιστής του συγκροτήματος Klaxons, φωτογραφήθηκε στο βόρειο Λονδίνο χωρίς το χρυσό δαχτυλίδι που φορούσε από τον γάμο τους το 2013, στη Γαλλία. Το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει δύο κόρες είχε εμφανιστεί τελευταία φορά μαζί στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, τον Φεβρουάριο του 2026.

Keira Knightley's husband of 13 years ditches his wedding ring weeks after mystery over the actress dropping her married name from £11million company https://t.co/OiGsG49q9a — Daily Mail (@DailyMail) April 20, 2026

Οι φήμες για ενδεχόμενη κρίση στον γάμο τους είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Φεβρουάριο, όταν έγινε γνωστό ότι η Κίρα Νάιτλι δεν χρησιμοποιεί πλέον το επώνυμο του συζύγου της σε επίσημα έγγραφα. Πλέον εμφανίζεται ως «Κίρα Κριστίν Νάιτλι», ενώ στο παρελθόν είχε υιοθετήσει και το «Ράιτον» για επαγγελματικούς σκοπούς.

Η αλλαγή σχετίζεται με την εταιρεία παραστατικών τεχνών που διατηρεί, την KCK Boo Ltd, η οποία διαθέτει περιουσιακά στοιχεία άνω των 11 εκατομμυρίων λιρών. Η ίδια είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί το επώνυμο του συζύγου της το 2021, μετά από αρκετή σκέψη. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Κίρα Νάιτλι αποκάλυψε ότι πούλησε τον αγαπημένο τους αμπελώνα στη Γαλλία, όπου είχαν παντρευτεί, αποκαλύπτοντας πως ήταν δύσκολο να διατηρήσουν αυτό το κοινό τους εγχείρημα.

Το κτήμα «Les Cinq Puits» βρισκόταν κοντά στο Mont Ventoux, στην κοιλάδα του Ροδανού, και είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για το ζευγάρι, καθώς εκεί αντάλλαξαν όρκους το 2013, δύο χρόνια μετά τη γνωριμία τους σε δείπνο φίλων στο Λονδίνο. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, με λίγους φίλους και συγγενείς, ανάμεσά τους και η ηθοποιός Σιένα Μίλερ, ενώ η Κίρα Νάιτλι είχε επιλέξει ένα κομψό φόρεμα Chanel σε ιβουάρ απόχρωση.

Σε πιο πρόσφατες δηλώσεις της, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι στην αρχή της σχέσης τους είχε θέσει τελεσίγραφο στον σύζυγό της για ορισμένες «παράξενες» συνήθειές του, λέγοντας μάλιστα πως χρειάστηκε να τον «εκπαιδεύσει», παρομοιάζοντάς τον με παιδί όσον αφορά στη διατροφή του. Παρά τις φήμες, κανείς από τους δύο δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την κατάσταση του γάμου τους, με τα τελευταία γεγονότα να αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Πηγή: skai.gr

