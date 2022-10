Αγνώριστος ο Τζόνι Ντεπ σε σέλφι με θαυμαστές (βίντεο - φωτογραφίες)

Ο Τζόνι Ντεπ εντοπίστηκε από φανς στο Πορτ Τσέστερ της Νέας Υόρκης και δέχθηκε να φωτογραφηθεί μαζί τους – ήταν τουλάχιστον δίκαιο για το γεγονός και μόνο ότι τον αναγνώρισαν!

Via douglascabralrealtor “Meeting with Johnny Depp in the kitchen at Smith and Wollensky last night was Epic… Johnny we love you brother!” pic.twitter.com/pJp1QfEYod