Ο Τομ Μπράουν είναι ο νέος ισχυρός άντρας της αμερικανικής μόδας

Το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA) ανακοίνωσε σήμερα επίσημα ότι ο Τομ Μπράουν εξελέγη πρόεδρός του.

Ο Μπράουν διαδέχεται τον Τομ Φορντ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του CFDA για τρία χρόνια και ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι παραιτείται, ενώ η θητεία του ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2023.

We’re pleased to announce that @ThomBrowne is the next Chairman of the CFDA, effective January 1, 2023. The CFDA Board of Directors unanimously elected the designer to the role for a two-year term. Learn more: https://t.co/khDqn4rVgH pic.twitter.com/72zvt0TYso