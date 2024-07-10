Η Σάρον Στόουν έδωσε συνέντευξη στο «Hollywood Reporter» και μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια που είχε με την υγεία της -υπέστη εγκεφαλικό- το 2001.

Η ηθοποιός, την οποία θυμόμαστε όλοι από την ταινία «Βασικό Ένστικτο», αποκάλυψε ότι έχασε 18 εκατ. δολάρια σε αποταμιεύσεις μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο της προκάλεσε εγκεφαλική αιμορραγία για εννέα ημέρες. Σύμφωνα με την ίδια, υπήρξαν αρκετοί άνθρωποι που την εκμεταλλεύτηκαν κατά τη διάρκεια της επταετούς ανάρρωσής της, ενώ και το Χόλιγουντ της γύρισε την πλάτη.

«Είχα αποταμιεύσει 18 εκατ. δολάρια, αλλά όταν είδα τον τραπεζικό μου λογαριασμό είχαν χαθεί όλα. Το ψυγείο μου, το τηλέφωνό μου, τα πάντα, ήταν σε ονόματα άλλων ανθρώπων. Δεν είχα καθόλου χρήματα», δήλωσε η Στόουν.

Η 66χρονη ηθοποιός, η οποία τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με τη ζωγραφική, ανέφερε ότι η περιπέτεια που είχε με την υγεία της άλλαξε

100% τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλός της και τον τρόπο που σκέφτεται. «Ένας βουδιστής μοναχός μου είπε ότι μετενσαρκώθηκα στο ίδιο σώμα», εξήγησε η Στόουν.

Και συνέχισε: «Είχα μια εμπειρία θανάτου και μετά με έφεραν πίσω. Όλα άλλαξαν. Η αίσθηση της όσφρησης, η όρασή μου, η αφή μου. Δεν μπορούσα να διαβάσω για μερικά χρόνια. Πολλοί άνθρωποι νόμιζαν ότι θα πέθαινα».

Τώρα που έχει θεραπευτεί, η σταρ του «Casino» επισήμανε ότι μπόρεσε να προχωρήσει -μετά την απώλεια των χρημάτων της- επειδή αποφάσισε να «μείνει παρούσα και να αφεθεί».

«Αποφάσισα να μην κολλήσω στο ότι είμαι άρρωστη ή σε οποιαδήποτε πικρία ή θυμό. Αν δαγκώσεις τον σπόρο της πικρίας, δεν σε αφήνει ποτέ. Αλλά αν κρατάς την πίστη, ακόμα κι αν αυτή η πίστη έχει το μέγεθος ενός σπόρου μουστάρδας, θα επιβιώσεις. Έτσι, ζω για τη χαρά τώρα».



Πηγή: skai.gr

